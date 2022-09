Giulia Salemi dimagrita al GF Vip. Tuta da capogiro: marca e prezzo

Giulia Salemi torna ad incantare il suo pubblico di aficionados, che la seguono quotidianamente fin da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia e ha conosciuto il suo attuale compagno, Pierpaolo Pretelli. Ma cosa avrà combinato stavolta per aver fatto così tanto parlare di sé? È presto detto: la ex “persiana”di Pechino Express si è presentata alla puntata inaugurale del GF Vip, trasmessa stasera in diretta da Canale 5, con un vestito che ha lasciato tutti senza parole.

L’abito sfoggiato da Giulia Salemi nel nuovo studio del reality show è una tuta nera, scollata e con le spalle scoperte, che tra l’altro fa fare un figurone soprattutto a chi, come l’influencer, ha un invidiabile vitino da vespa. L’outfit, inoltre, ha evidenziato il fatto che Giulia Salemi abbia perso parecchio peso nell’ultimo periodo: sono in molti, infatti, ad essersi resi conto di un notevole dimagrimento che non è passato inosservato nemmeno ai telespettatori più distratti.

In linea generale, ad ogni modo, il popolo del web ha apprezzato (e pure molto) il look di Giulia Salemi alla prima del GF Vip, definita dai fan “una pantera” proprio alla luce del total black e del fisico statuario. Qui sotto alcuni dei tweet di apprezzamento dedicati alla Salemi.

Quest’anno il #GFvip ha l’eleganza la bellezza la freschezza la giovinezza il sorriso più bello di Sempre! Su quel palco Signori c’è Giulia Salemi ????#prelemi pic.twitter.com/EeteyCPNfb — Francesca (@Frances05575728) September 19, 2022

Giulia Salemi alla prima puntata del Grande Fratello Vip: le curiosità sull’abito

La compagna di Pierpaolo Pretelli ha scelto per questa occasione così speciale un vestito di una recente collezione primavera/estate di Yves Saint Laurent, noto marchio di haute couture francese. Il prezzo del vestito è ovviamente stratosferico: per un abito del genere dovreste sborsare non meno di 1200 euro. Una cifra importante e di certo non alla portata di tutti.

Giulia Salemi: il suo ruolo al GF Vip 7

Dopo aver partecipato come concorrente e dopo essere stata la conduttrice di GF Vip Party, la soubrette è oggi stata inclusa nel cast del reality di Canale 5 come commentatrice social. Giulia Salemi sarà dunque impegnata nel corso della trasmissione a leggere i tweet più interessanti e divertenti pubblicati dagli utenti. Scontato dire che al suo debutto ha avuto occasione di presentare soltanto i cinguettii che hanno parlato meglio della trasmissione.