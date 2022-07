GF Vip Party 7, due ex gieffini come conduttori: chi sono

Anche quest’anno gli spettatori di Mediaset Infinity avranno la possibilità di godersi qualche approfondimento in più sul Grande Fratello Vip grazie al format GF Vip Party. La nuova edizione di questa trasmissione parallela, a quanto pare, sarà condotta da nientepopodimeno che due fra i due ex gieffini più amati/odiati in assoluto: in base a quanto riportato in anteprima da TvBlog, la responsabilità del timone del programma è stata affidata a Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Soleil e Pierpaolo commenteranno dunque le avventure dei concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia, con e senza ospiti, approfondendo gli aspetti più pruriginosi della loro partecipazione e condendo il tutto con le loro opinioni al vetriolo (Soleil, da questo punto di vista, potrebbe regalare le maggiori soddisfazioni). L’appuntamento con i due è dunque fissato per ogni lunedì e venerdì, in concomitanza con la messa in onda in diretta delle due puntate settimanali del reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip, un’edizione monster: quanto durerà e perché

La settima edizione della trasmissione condotta da Alfonso Signorini punta a battere ogni record, persino quelli già infranti da quella che ha visto trionfare Jessica Selassié. Il programma, infatti, dovrebbe prendere il via il prossimo 19 settembre. Una data, questa, che in realtà potrebbe slittare ulteriormente, visto che all’ultimo è emersa la necessità di nuove elezioni, fissate per il prossimo 25 settembre. Se ai vip venisse lasciata l’opportunità di votare per il nuovo Governo, il primo giorno utile per la messa in onda sarebbe necessariamente successivo al 25.

Per il resto, si prospetta un’edizione dalla durata straordinaria, alla luce delle necessità di Publitalia, che vede in una trasmissione dallo share dopo tutto buono una vera e propria gallina dalle uova d’oro. Con queste prospettive, l’edizione 2022 potrebbe tranquillamente allungarsi fino a primavera inoltrata.

Grande Fratello VIp 7: i concorrenti, fra conferme e smentite

Fino a questo momento nessuno dei prossimi gieffini è già stato confermato al 100%. Signorini, per ora, si è limitato a lanciare degli indizi social, alcuni più misteriosi, altri di più facile interpretazione. Tra i più probabili inquilini del GF Vip 7 ad oggi ci sono Chadia Rodriguez, l’ex di Belen Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e forse anche Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. Niente da fare invece per Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, per Diego Armando Maradona Junior e per Jessica Notaro, la cui partecipazione è saltata o è stata smentita.