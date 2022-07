Grande Fratello Vip 7 “inizia più tardi, slitta la data di partenza”

Cambiamenti al Grande Fratello Vip. Stando a quanto riporta l’Investigatore Social – esperto di gossip e tv – la settima edizione del reality show guidata da Alfonso Signorini non partirà più il prossimo lunedì 12 settembre. A quanto pare la decisione sarebbe stata presa direttamente da Mediaset. Salvo ulteriori spostamenti il programma dovrebbe partire lunedì 19 settembre.

Slittamento di sette giorni dunque per il GF Vip 7, che è una delle trasmissioni di punta della prossima stagione televisiva di Canale 5. Il Grande Fratello Vip dovrebbe durare fino a marzo ma se gli ascolti saranno ottimi come quelli dello scorso anno l’azienda è pronta ad allungare lo show fino alla fine di maggio. La data della finale è stata infatti scritta a matita, come spifferato da Dagospia. Con grande gioia di Signorini, che da anni ricopre il duplice ruolo di autore e conduttore.

Alla settima edizione del Grande Fratello Vip non mancheranno delle novità importanti: Adriana Volpe non sarà più opinionista del format dopo essere stata concorrente nel 2020, nell’edizione vinta da Paola Di Benedetto. Al suo posto è stata scelta Orietta Berti, che ha quindi lasciato The Voice Senior di Antonella Clerici per approdare a Mediaset. La cantante sarà affiancata da Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di restare per il secondo anno consecutivo dopo un confronto con Signorini (e dopo aver più volte assicurato di voler tornare al suo lavoro di autrice e produttrice dietro le quinte).

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Al momento nessun nome è stato ufficializzato e tanti rumors circolano ormai da mesi. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l”ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Si parla inoltre di un probabile coinvolgimento di: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio. Non sono andate a buon fine, invece, le trattative con Maxi Lopez, ex calciatore ed ex marito di Wanda Nara, e Diego Armando Maradona Junior, figlio de El Pibe de Oro.