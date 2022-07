Grande Fratello Vip “durerà fino a maggio”: due calciatori dicono no

Manca poco al ritorno del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della sesta edizione la settima è molto attesa. Alfonso Signorini non vuole deludere i suoi telespettatori e per questo sta mettendo a punto un cast scoppiettante. Al momento non sono stati forniti nomi ufficiali ma sui social network sono stati disseminati diversi indizi, molti dei quali piuttosto chiari.

Intanto Dagospia ha rivelato che il GF Vip 7 durerà parecchio, più dello scorso anno. Ovviamente tutto dipenderà dagli ascolti tv. Mediaset ha confermato il 12 settembre come data di inizio ma ha scritto a matita la data della finale. Il programma dovrebbe finire a metà marzo ma il reality show, gradimento del pubblico permettendo, potrebbe andare avanti fino al prossimo maggio.

Una durata record per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che per la nuova stagione televisiva sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Un duo di opinioniste nuovo e accattivante, che sta già suscitando parecchia curiosità. Per Canale 5 la Berti ha detto addio a The Voice Senior di Antonella Clerici.

Due calciatori hanno detto no al Grande Fratello Vip 7

Contrariamente a quanto trapelato in questi giorni alla settima edizione del Grande Fratello Vip non parteciperà Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro scomparso nel 2020. L’immagine di un pallone postata da Signorini su Instagram aveva tratto in inganno i più.

Sul suo account social lo scugnizzo napoletano ha assicurato che non varcherà la Porta Rossa di Cinecittà: per i prossimi mesi sarà impegnato come allenatore del Napoli United, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Qualche tempo fa Nunzia, la moglie di Maradona Junior, doveva entrare al Grande Fratello di Barbara d’Urso ma poche settimane prima del suo ingresso ha scoperto di essere in dolce attesa.

Al GF Vip 7 non ci sarà neppure Maxi Lopez, l’ex marito di Wanda Nara. A svelare la trattativa, che non è andata a buon fine ed è rimasta segreta fino ad oggi, è stato The Pipol. Pare che l’ex giocatore del Torino abbia preferito rinunciare alla televisione italiana per acquistare il Birmingham, noto club inglese di calcio.

I probabili nomi della settima edizione del Grande Fratello Vip

Chi entrerà quindi al Grande Fratello Vip? Per ora sembrano certi solo i nomi di: Chadia Rodriguez (rapper e influencer), Antonella Fiordelisi (ex schermitrice, modella, influencer, ex tentatrice di Temptation Island, ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Ginevra Lamborghini (sorella minore della più famosa Elettra), George Ciupilan (ex concorrente de Il Collegio), Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen).