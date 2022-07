Grande Fratello Vip, “Cosa penso di Barù?”, Clarissa Selassié spiazza tutti

Estate da protagonisti per i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La maggior parte dei Vipponi – come li chiama affettuosamente Alfonso Signorini – continuano a far notizia. È il caso di Barù, il cuoco nipote di Costantino della Gherardesca, al centro di una storia-non storia con la vincitrice del reality show di Canale 5 Jessica Selassié.

Di recente i due sono stati ospiti del matrimonio di Davide Silvestri ma pare che non abbiano passato la giornata insieme preferendo la compagnia di altri invitati. Tra Barù e Jessica resta però la stima e l’affetto reciproco e l’ultima dichiarazione di Clarissa Selassié parla chiaro.

La giovane principessa, che in passato non ha risparmiato alcune frecciatine all’ex coinquilino, ha svelato in un ask su Instagram cosa pensa davvero di Barù:

“Se mi fa ancora ridere? Ho grande stima e rispetto, non ho nulla contro di lui”

Nessun astio da parte della famiglia Selassié, dunque, nei confronti di Barù dopo il Grande Fratello Vip. Del resto non tutte le ciambelle escono col buco, non tutti i flirt diventano travolgenti relazione d’amore. E questo è stato decisamente il caso di Jessica Selassié e Barù nonostante le speranze di tanti fan.

Estate da single per le sorelle Selassié

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Jessica, Lulù e Clarissa Selassié sono grandi protagoniste della cronaca rosa italiana. Per tutte e tre, però, sarà un’estate da single. Clarissa ha ammesso di non avere alcuna conoscenza in corso e di amare soltanto se stessa per il momento.

Alla ricerca del grande amore pure Jessica mentre Lucrezia è impegnata a leccarsi le ferite dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Un legame che sembrava pronto a spiccare il volo, con una convivenza già avviata a Roma, ma nel giro di poche settimane l’ex nuotatore ha preferito mollare la Selassié.

Una separazione che Lulù non ha ancora superato del tutto: credeva molto nel suo sentimento nei confronti di Bortuzzo e sperava di essere ricambiata. Ma Manuel ha parlato di differenze inconciliabili, stili di vita diametralmente opposti, che non gli hanno permesso di vedere un futuro insieme all’ex gieffina.

Dopo un breve soggiorno a Mykonos le sorelle Selassié – che pare a breve si lanceranno in un inedito progetto musicale – si stanno godendo qualche giorno di sole e mare sull’isola di Ischia.