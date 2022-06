Jessica Selassiè, spunta gossip con un ex di Amici e lei sbotta: la risposta

Nelle ultime ore è esploso un gossip su Jessica Selassiè e Deddy, ma cosa c’è di vero? A quanto pare, nulla. Ma da dove è partito questo pettegolezzo secondo il quale ci sarebbe un flirt in corso fra l’ex gieffina e l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi? Da un muro. Sì, proprio così: è bastato un muro in una foto a far partire il chiacchiericcio. Come sempre i fan sono attentissimi a ogni minimo particolare, a volte sono dettagli che portano a una verità e altre volte invece portano a un abbaglio. Pare sia questo il caso di Jessica Selassiè e Deddy.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha postato nel corso del weekend la foto di un muro con su scritto proprio “weekend vibes”. Quel muro però somiglia molto a quello che si vede dietro Deddy in alcuni scatti. Tanto è bastato a far parte il gossip: Jessica e Deddy stanno insieme? Entrambi sono single, ufficialmente almeno, per cui non ci sarebbe nulla di male, anzi. I fan della Selassiè non vedono l’ora di vederla felice accanto a un altro ragazzo, dopo la delusione Jerù. Forse anche per questo si sono affrettati a vedere un flirt lì dove il flirt però non c’è.

La fretta, il desiderio di vedere Jessica felice con un “bono” tutto suo deve aver fatto prendere un abbaglio stavolta. Altri indizi sembravano giungere da Instagram, dove i due si seguono a vicenda. C’è stato un incontro che avrebbe potuto far partire tutto: Jessica e Deddy erano al concerto di Aka 7even. Certo è che potrebbe essere nata anche un’amicizia fra i due, così come è possibile che a casa di Deddy non ci fosse solo Jessica.

Tutte ipotesi valide, meno che quella sul flirt in corso. Già, proprio così: Jessica Selassié e Deddy non stanno insieme. La principessa si è affrettata a smentire tutto poco fa, con una storia su Instagram. Una semplice parola, scritta bianco su nero: “Caz..te”. E pare riferirsi proprio a tutti i gossip circolati in queste ore su di lei.