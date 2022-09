Giorgio Mastrota ha detto “sì” e si è sposato con Floribeth Gutierrez, dopo 11 anni d’amore. Sabato 17 settembre 2022 sono convolati a nozze a Bormio , dove da tempo vivono. Un matrimonio civile, con nessun invitato vip. Mastrota è persona che preferisce frequentare gli amici di sempre, quelli d’infanzia, dell’università e quelli con cui gioca a tennis. In realtà un volto noto della tv avrebbe dovuto esserci ma al momento è impegnato al Grande Fratello Vip 7 e, quindi, non ha potuto essere all’evento. Di chi si tratta? Di Patrizia Rossetti, che per anni è stata compagna di televendite di Mastrota. Assente anche Natalia Estrada, prima moglie di Giorgio. I due, che hanno avuto assieme una figlia, hanno avuto un colloquio telefonico prima delle nozze. Mastrota, intervistato da Chi Magazine, ha svelato che cosa si sono detti.

Le celebrazioni si sono svolte al Castello de Simoni e sono state officiate dalla sindaca di Bormio Silvia Cavazzi. Il pasto è stato servito nell’agriturismo Rini, con un menù tipico del posto. Dopodiché la comitiva si è diretta alla discoteca Beclub, per una serata danzante. Tutto è filato liscio e gli sposi si sono detti assolutamente felici e soddisfatti. Per quel che riguarda gli abiti, Mastrota ha optato per un vestito blu e cravatta acquistati da Oliver’s, mentre Floribeth ha sfoderato una elegante tutina bianca griffata Stella McCartney.

Capitolo invitati. “Non ho tante frequentazioni nel mondo televisivo, i miei amici sono quelli storici […]. Avrei invitato Patrizia Rossetti, mia compagna di televendite, ma era impegnata in una nuova avventura tv (il GF Vip 7, ndr)”, ha spiegato Mastrota a Chi Magazine. Presenti invece tutti i suoi quattro figli: a dare supporto a papà ci sono stati Natalia (avuta dalla Estrada), Federico (frutto d’amore nato dalla relazione con Carolina Barbosa), Matilde e Leonardo (avuti dalla neo moglie Floribeth).

Come da pronostico, non si è vista Natalia Estrada, la sua prima moglie. Con l’ex showgirl iberica ha rapporti buoni. Infatti, la scelta che non sia stata invitata al matrimonio non vuol dire che Mastrosta sia in guerra con lei. Anzi i due si sono sentiti nei giorni scorsi per una chiacchierata amichevole.

“Ma è normale, ormai facciamo vite distanti”, ha raccontato il re delle televendite a proposito dell’assenza della Estrada alle sue seconde nozze. Quindi ha aggiunto: “Ci sentiamo ogni tanto, l’altro giorno l’ho chiamata perché faceva 50 anni, peraltro portati benissimo. Mi ha detto: “Ho saputo che ti sposi. auguri!”. Basta, chiusa lì!”.