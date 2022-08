Tutto pronto per le nozze di Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez. La coppia è sbocciata nel 2011 e a breve rinsalderà ulteriormente il proprio legame unendosi in matrimonio. La festa sarà a Bormio, in Valtellina, dove da tempo dimora il re delle televendite. Dunque, dopo trent’anni dal primo “sì”, quello pronunciato assieme a Natalia Estrada, Mastrota si è deciso a compiere il secondo ‘grande passo’.

Il conduttore, 58 anni, è papà di quattro figli. Un frutto d’amore, Natalia Junior (27 anni), lo ha avuto con l’ex moglie; il secondogenito, Federico (21 anni), lo accolto assieme a Carolina Barbosa; gli altri due figli sono invece nati dalla relazione con Floribeth. Trattasi di Matilde, 9 anni, e Leonardo, 5. Natalia Junior ha inoltre già reso nonni la Estrada e Mastrota. Infatti ha avuto due piccini, Marlo e Sasha. Tutti saranno presenti alle imminenti nozze che saranno festeggiate in un agriturismo, a settembre. Previsti un centinaio di ospiti, compresi amici e autorità del luogo. Chi non ci sarà è Natalia Estrada, come ha rivelato TgCom24.

Oggi tra Mastrota e la Estrada i rapporti sono cordiali. In un’intervista del passato, il presentatore, su tale argomento, raccontò quanto segue: “Ci sposammo troppo presto. Ci lasciammo nel 1998. E non bene, come succede in qualunque matrimonio fallito. Poi però con il tempo ci siamo riavvicinati, e restano l’affetto ed il rispetto reciproco”.

Nel 2019, prima dell’avvento della pandemia e dell’inevitabile slittamento delle nozze, Mastrota spiegava perché non avrebbe invitato l’ex moglie: “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”.

Per quel che invece riguarda i preparativi e la location delle nozze con la Gutierrez, Mastrota, raggiunto dal magazine Di Più Tv, ha raccontato qualche dettaglio:

“Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti. Sarà una festa tranquilla, nell’agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo il matrimonio in alta quota”.

Natalia Estrada, la nuova vita lontana dalla tv

Da anni Natalia Estrada ha lasciato il mondo dello spettacolo, rifugiandosi nella natura (ha persino dichiarato in una intervista di non avere la tv in casa). Cosa fa oggi? Assieme al marito Andrea Mischianti gestisce un maneggio nell’astigiano, a Corazzone. Da sempre i cavalli sono la sua grande passione. Passione che oggi è anche un lavoro visto che la showgirl è diventata una maestra di equitazione oltre a ricoprire la carica di presidente dell’associazione sportiva Italian Western Academy.

Una nuova vita in campagna per la star de Il Ciclone che continua a girare l’Italia nei fine settimana, con il marito, tenendo corsi di equitazione e lavorando con il bestiame.