Giorgio Mastrota sposa Floribeth: niente invito per Natalia Estrada

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada oggi sono in buoni rapporti ma…

Giorgio Mastrota si sposa di nuovo. Come annunciato a Detto Fatto, il popolare conduttore sta organizzando il secondo matrimonio con la compagna Floribeth Gutierrez, sci alpinista professionista e atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. I due stanno insieme da sette anni e hanno due figli, Matilde e Leonardo. Il grande evento è fissato per il 2020 a Bormio, la città dove la coppia si trasferirà presto a vivere. Alla cerimonia non sarà presente Natalia Estrada, l’ex moglie che Mastrota ha sposato nel 1992 e dalla quale ha avuto la figlia Natalia Junior. “Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio”, ha spiegato Giorgio al settimanale Vero.

Giorgio Mastrota lascia Milano e va a vivere a Bormio

Prima di sposarsi Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez lasceranno Milano per trasferirsi a Bormio. “La vita in montagna ci piace molto. A Bormio andiamo in vacanza da tempo e ci troviamo bene. È un bel paesino, né troppo sperduto né troppo affollato. Lo facciamo per i figli ma anche per noi”, ha detto Mastrota. Anche Natalia Junior, diventata da poco mamma, vive in montagna e ora potrà vedere con maggiore assiduità il papà. “Natalia vive a Chamonix ma il suo sport, lo sci, la porta spesso in Valtellina e a Bormio, così ci vedremo più spesso”, ha assicurato Mastrota.

Il matrimonio tra Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez

“Il matrimonio con Flo sarà montanaro! Ci sposeremo a Bormio e abbiamo già visto qualche rifugio e qualche agriturismo che ci piace. Saremo circondati solo dagli amici e dai nostri cari e il menù sarà a base di pizzoccheri e bresaola. Immersi in questo meraviglioso paesaggio mangeremo piatti forti della cucina tipica”, ha dichiarato Giorgio Mastrota che, oltre a Natalia Junior, Matilde e Leonardo, ha pure figlio di 17 anni, Federico, nato da un’altra relazione, antecedente a quella con Flo.

Che fine ha fatto Natalia Estrada: nuova vita per la showgirl

Se Giorgio Mastrota è pronto a risposarsi, Natalia Estrada continua la sua vita lontano dai riflettori. La showgirl più famosa degli anni Novanta ha scelto di abbandonare lo sfavillante mondo della tv per dedicarsi ai cavalli. Dopo il matrimonio finito con Mastrota e il chiacchierato legame con Paolo Berlusconi, Natalia si è risposata con Andrea. I due vivono in Piemonte: insegnano equitazione e partecipano a diverse fiere a tema in tutto il mondo.