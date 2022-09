Ieri sera c’è stato il concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona. In platea c’era sua figlia Aurora e non solo: a pochi posti di distanza c’era anche Giulia De Lellis. Ed è stata proprio lei a immortalare alcuni teneri e dolci momenti di Eros innamoratissimo di sua figlia Aurora. Non solo, il cantante ha fatto anche una dedica al nipotino o nipotina che nascerà. C’è stata una forte emozione in Arena in quel momento e anche Aurora era visibilmente emozionata.

Ci sono stati almeno un paio di momenti dedicati ad Aurora Ramazzotti in dolce attesa. Ormai è certo, ufficiale e confermato dalla futura neo mamma: la figlia di Eros e Michelle ha confermato la gravidanza nei giorni scorsi. Non solo, ha anche chiesto scusa ad amici e parenti ai quali hanno dovuto negare tutto quando è uscito fuori il gossip. Lei e il compagno lo hanno fatto perché non era ancora il momento di rendere pubblica la gravidanza, e poi anche perché ogni coppia di futuri genitori è libera di scegliere come, se e quando condividere la notizia.

Nel primo momento immortalato da Giulia De Lellis si vede Eros indicare Aurora seduta in platea e mandarle baci su baci. Le ha detto anche “ti amo” ed è stata solo la prima volta. In questo primo video Eros stava camminando su e giù per il palco, ma la vera dedica ad Aurora che lo renderà nonno è arrivata dopo. Il video è presente sempre tra le storie Instagram della De Lellis, a sua volta immortalata da Aurora mentre cantava a squarciagola le canzoni di Eros. Seduto e con la chitarra in mano, il cantante ha detto:

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”

Questa la dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora incinta. Ben presto diventerà nonno, l’emozione è così forte che alla prima occasione non ha potuto fare altro che sprigionare la sua gioia sul palco. La reazione della figlia? Era visibilmente commossa, non si vedono lacrime sul suo viso ma il sorriso diceva tutto. La famiglia Ramazzotti sta vivendo un momento di estrema felicità, e tutti i fan non possono che essere altrettanto felici per loro.