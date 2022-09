Aurora Ramazzotti: “Sono incinta”. Video e reazione della Hunziker

Aurora Ramazzotti è incinta e questa volta è lei ad annunciarlo. Era ormai notizia certa, ma senza il suo annuncio non poteva essere ufficiale. Ed ecco che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti decide oggi di dare la sua conferma sulla gravidanza. Ebbene, Aurora e Goffredo Cerza attendono il loro primo figlio. Come sempre, la giovane Ramazzotti sceglie di parlare con la sua spiccata ironia, attraverso un video. In particolare, il filmato ha come obbiettivo quello di ripercorrere tutte le volte che il gossip l’ha vista incinta fino ad arrivare al 23 settembre 2022, giorno in cui finalmente può confermare di essere in dolce attesa.

Nelle immagini è possibile vedere Aurora seduta sul letto di una camera da letto, mentre riceve le indiscrezioni di questi anni su ipotetiche gravidanze. Questi gossip si sono rivelati sempre falsi, com’è stato possibile notare. Il video arriva alla giornata di oggi, in cui Goffredo entra nella stanza e le porta delle ciambelle e dei cheeseburger. Ma la giovane Ramazzotti si lamenta perché avrebbe voluto che ci fosse un altro tipo di panino. A questo punto, Cerza le chiede: “Ma non è che sei incinta”. Aurora risponde al compagno ufficializzando finalmente la gravidanza: “Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia”.

Un video ironico che porta sia a riflettere sui continui gossip degli ultimi anni su probabili sue gravidanze e sia a rendere ufficiale la dolce attesa. Infatti, si intuisce chiaramente che, con questo filmato, la figlia di Michelle ed Eros non abbia mai apprezzato i gossip sulla sua vita privata. Come didascalia di questo simpatico video che ufficializza la sua gravidanza, Aurora scrive:

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – ha scritto Aurora a commento del video – Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”

Ringrazia, ovviamente, chi l’ha aiutata a girare questo video e sulle Stories di Instagram condivide i momenti del backstage con Goffredo E sul compagno ci tiene a precisare: “Il mio amore è un uomo dai mille talenti, ho scoperto che è un bravissimo assistente di produzione e fa un ciak che manco ve lo dico”.

Tra i tanti commenti figura quello di Michelle Hunziker: “Finalmente nonna, vi amo!”. La conduttrice apprezza il video ironico, tanto che aggiunge alcune emoticon che ridono, e ovviamente non può che essere felice per questa svolta così importante nella vita di sua figlia.

Non manca il supporto di Tommaso Zorzi, che inizialmente aveva tentato di smentire i gossip per permettere all’amica di parlare della gravidanza nel momento per lei più opportuno.

Aurora Ramazzotti è incinta: i gossip degli ultimi mesi

In questi mesi, si è parlato spesso di questa prima gravidanza di Aurora Ramazzotti. Inizialmente, il settimanale Chi faceva sapere di aver beccato la ragazza e sua mamma Michelle Hunziker in una farmacia in Sardegna intente ad acquistare un test di gravidanza. Questa sembrava una semplice indiscrezione e, invece, oggi viene confermata. Qualche settimana dopo, ecco che sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini annuncia che la giovane Ramazzotti è davvero incinta. Su Instagram i fan più curiosi cercano, su ogni foto, di capire se è possibile notare un pancino sospetto, fino a individuarlo. Oggi arriva la parola fine a tutte le indiscrezioni, perché Aurora ha ormai confermato.