Zorzi smentisce la gravidanza di Aurora Ramazzotti e liquida la tata

Tommaso Zorzi si separa dalla sua, ormai famosa, tata Cecilia. La notizia è stata resa ufficiale dalla stessa donna, che si svela con ThePipolGossip sul reale rapporto che c’è attualmente con l’ex gieffino. Il tutto accade mentre il conduttore sembra voler smentire la notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti, sua grande amica. In questo modo vorrebbe aiutare la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ad allontanare il gossip del momento?

“Ma a me non risulta”, scrive sotto un post di Trash Italiano su Instagram, che parla appunto della notizia in questione. Aurora non è quindi incinta? Molti hanno iniziato a pensare, di fronte al commento inatteso di Zorzi, che la giovane Ramazzotti non sia davvero in dolce attesa. Possibile che il suo migliore amico sia all’oscuro di tutto questo? Per scoprirlo, non resta che attendere. Intanto, le voci sulla gravidanza si fanno importanti, nonostante la smentita di Tommaso.

Intanto, il conduttore è protagonista di una notizia che lo vede sempre più lontano dalla famosa tata, che oggi decide di esporsi. In particolare, è stata raggiunta per avere delle spiegazioni su quanto sta accadendo, in quanto nell’ultimo periodo si parla di una rottura avvenuta tra loro. Da cosa è nata questa ipotesi? Innanzitutto, i fan più affezionati a Zorzi ricorderanno il forte legame di cui ha spesso parlato al Grande Fratello Vip con tata Cecilia.

Quest’ultima aveva inviato un videomessaggio a Tommaso, confermando tutto l’affetto e il sostegno che nutre nei suoi confronti. Da allora chi ha sostenuto il giovanissimo conduttore televisivo durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia non ha mai dimenticato Cecilia. Da qualche giorno girano, però, voci sulla presunta rottura tra loro. Sarà davvero così?

Da mesi, la famosa tata pare condivida sui social network delle fracciatine che non hanno un chiaro destinatario. E qualcuno ha ipotizzato che si trattasse proprio di Zorzi. “Inoltre noi possiamo svelare che da tempo Zorzi aveva confidato a persone a noi vicine di essere ‘pieno’ e di non voler più continuare il rapporto lavorativo”, riporta ThePipolGossip. Ma oggi la tata di Tommaso racconta un’altra versione dei fatti, completamente diversa.

Cecilia assicura che tra lei e Zorzi “va tutto benissimo”. Non solo, i due si sentirebbero spesso telefonicamente. “L’ho sentito persino ieri sera”, racconta la donna, smentendo le ultime voci sul loro rapporto. A questo punto, spiega il motivo per cui al momento non lavora più per Tommaso. “Mi sto dedicando a una signora anziana che, soffrendo di Alzheimer, ha molto bisogno del mio aiuto e non mi sento di abbandonarla”, spiega tata Cecilia.

Pare che questa anziana signora non riesca a far nulla senza il suo aiuto e questo nuovo impegno l’avrebbe così portata lontana dal vincitore del GF Vip 5. Detto ciò, spiega che in questo periodo Zorzi “sarà a Roma e vorrebbe un aiuto in casa ancora più importante”.

Pertanto, il conduttore 27enne pare abbia necessità di avere in casa una persona dalla mattina alla sera. “Ma io non posso garantirgli questo”, precisa Cecilia. Inoltre, ci tiene a sottolineare che sui social è stato frainteso un suo post in cui esprimeva rabbia.

“In verità ero triste per il fatto di esser spesso lontana da mia madre, mi manca da impazzire”, continua la tata di Zorzi. Smentisce poi esplicitamente le notizie che parlavano di liti tra lei e l’ex gieffino.

“Ma come sempre gli utenti di Instagram e Twitter ne hanno dette di ogni, addirittura che tra me e Tommaso fossero volati piatti. Ma quando mai! Io lo amo, e sono certa che in futuro ci ritroveremo di nuovo insieme, anche a lavoro”

Dunque, sembra proprio che Tommaso e tata Cecilia si siano separati in modo sereno e pacifico.