Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta un figlio dal fidanzato Goffredo Cerza con il quale condivide da cinque anni una felice love story. A svelare, in esclusiva, la dolce attesa della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è il magazine Chi che assicura che l’influencer e il business analyst diventeranno genitori il prossimo gennaio. Sempre secondo ciò che ha lasciato trapelare il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i futuri nonni sono al settimo cielo: Eros e Michelle hanno confidato agli amici di essere felicissimi di vedere la loro primogenita mettere su famiglia. Per entrambi si tratta del primo nipotino.

La notizia della dolce attesa della giovane conduttrice risolve anche un curioso giallo innescatosi nelle scorse settimane. Che cosa è successo? Che mamma Hunziker e Aurora sono state avvistate in una farmacia in Sardegna, mentre erano intente ad acquistare un test di gravidanza. Immediatamente era scattato l’interrogativo: a chi era destinato? Alla presentatrice svizzera (che in quei giorni era felice e passionale con Giovanni Angiolini) oppure alla figlia? Il quesito trova ora una risposta chiara: l’esame lo ha effettuato Aurora e, fatto ancor più importante, è risultato positivo.

La questione relativa al bebè in arrivo mette anche a tacere una volta per tutte le voci che volevano la giovane Ramazzotti e il compagno Goffredo in crisi. Non c’è alcun terremoto sentimentale in corso, come qualcuno ha sostenuto. Discorso ben diverso, invece, per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini.

Il medico (popolare anche in tv per aver partecipato al Grande Fratello e ad altre trasmissioni) e la conduttrice elvetica, dopo che è naufragato il matrimonio di quest’ultima con Tomaso Trussardi, hanno vissuto mesi di passione. Sono stati avvistati a Milano, a Parigi e in Sardegna, più volte.

La liaison, però, sarebbe di recente giunta al capolinea, con Michelle che avrebbe deciso di chiudere. All’origine della rottura ci sarebbe la volontà della showgirl di dedicarsi anima e corpo alle figlie Sole e Celeste. E naturalmente pure ad Aurora che, però, ormai è grande e ‘cammina da sola’ tranquillamente).