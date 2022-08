Bomba sganciata da Chi Magazine. Nella popolare rubrica “Chicche di gossip” del settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge che Michelle Hunziker è stata avvistata in una farmacia sarda assieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Le due, secondo la ricostruzione della rivista, hanno acquistato un test di gravidanza. Ed è qui che scatta il giallo: chi ne aveva bisogno? La conduttrice svizzera, che dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi fa coppia fissa con l’affascinante chirurgo Giovanni Angiolini, oppure la figlia, che da anni condivide una relazione con Goffredo Cerza? Chissà, resta il dubbio. Il tempo darà tutte le risposte: se tra qualche settimana spunterà un pancino sospetto si avrà la soluzione del giallo della farmacia. Per ora non c’è altro da fare che attendere.

Non è la prima volta che la Hunziker viene accostata a una presunta nuova gravidanza negli ultimi anni (ne ha già alle spalle tre, quella appunto di Aurora, figlia avuta da Eros Ramazzotti, e quelle di Sole e Celeste, i frutti d’amore nati dalle nozze con Trussardi). Anzi, ogni estate, e pure ogni inverno, autunno e primavera, emergono indiscrezioni di una sua possibile dolce attesa.

Michelle si è sempre divertita a smentire le voci con ironia. Mai però era trapelato un ‘sussurro’ circa un test di gravidanza. Anche perché in tal caso, la questione ‘nuovo bebè in arrivo’ si fa un poco più concreta. Come già spiegato, per quel che riguarda l’avvistamento in farmacia, il fatto che con lei ci fosse la figlia Aurora apre il dubbio a chi fosse destinato il test, ammesso e non concesso che lo ‘spiffero’ di Chi Magazine sia puntuale e veritiero.

Nessun dubbio invece sulla relazione in corso tra l’elvetica e Giovanni Angiolini. I due, dopo numerose paparazzate, hanno deciso di uscire allo scoperto e di non nascondersi più. In questo periodo sono assieme in Sardegna e non mostrano più alcuna reticenza a farsi vedere assieme in pubblico. Pochi giorni fa si sono materializzati al Billionaire di Flavio Briatore, ballando, baciandosi e abbracciandosi. Al diavolo il gossip e i paparazzi. E viva l’amore!