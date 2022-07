La conduttrice svizzera e il chirurgo hanno deciso di non nascondersi più: eccoli in pubblico nel locale di Briatore

No, non si è trattato di un flirt da consumare in fretta. Ciò che sta avvenendo tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è un qualcosa di più importante, è una storia d’amore. Dopo la separazione da Tomaso Trussarsi, la conduttrice svizzera è stata pizzicata in diversi frangenti con il chirurgo. Qualcuno ha storto il naso, sostenendo che Michelle, nell’imbastire una frequentazione con Angiolini poche settimane dopo la fine del matrimonio, avesse avuto poco rispetto nei confronti dell’ex marito. In realtà le cose non stanno proprio così: la Hunziker e Trussardi, di fatto, erano separati da tempo, ancor prima dell’annuncio ufficiale. Archiviata questa sterile polemica, la showgirl elvetica si è tuffata a capofitto nella relazione con il medico che sta prendendo sempre più quota.

A testimonianza che Giovanni e Michelle fanno sul serio, arrivano delle ‘cartoline’ dalla Sardegna: nel weekend appena trascorso, per la prima volta, la Hunziker e Angiolini sono usciti allo scoperto, andando a ballare assieme al Billionaoire, storico locale della Costa Smeralda di proprietà di Flavio Briatore. Naturalmente, qualcuno che si trovava nella discoteca li ha paparazzati mentre danzavano in pista, scambiandosi sguardi complici, sorrisi dolci e abbracci calorosi.

Insomma, la coppia ha deciso di non nascondersi più: basta precauzioni per provare a restare nell’anonimato, stop ad appuntamenti in luoghi segreti lontani da occhi indiscreti. L’amore c’è, sta crescendo. Da parte dei due, evidentemente, c’è anche la consapevolezza che la frequentazione è diventata una storia. Meglio viverla, senza farsi troppi problemi. Al diavolo il gossip, al diavolo tutti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, le tappe della love story

Resta ancora da chiarire dove si sono conosciuti Michelle e Giovanni. Chissà, forse a breve saranno loro a raccontarlo. Per il resto tutto appare chiaro e nitido: Angiolini dimora in Sardegna e, infatti, i primi incontri con la conduttrice sono avvenuti ad Alghero, tra l’inverno e la primavera. Quindi le ‘gite’ milanesi di lui, il viaggio romantico di coppia a Parigi e ora l’estate sull’isola, insieme. La Hunziker è tornata a sorridere, il chirurgo l’ha stregata.