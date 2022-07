Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: presentazioni in famiglia

By

Decolla la love story tra la conduttrice svizzera e il chirurgo sardo, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio. Legati, almeno ufficialmente, dalla scorsa primavera, tra i due sono già arrivate le prime presentazioni in famiglia. La conduttrice Mediaset ha presentato il nuovo compagno alla figlia Aurora Ramazzotti, avuta dall’ex marito Eros, e al suo fidanzato Goffredo Cerza.

I paparazzi del settimanale Nuovo hanno pizzicato l’allegro quartetto a cena, per le strade di Milano. Aurora Ramazzotti sembra aver trovato già il giusto feeling con il nuovo amore della madre. C’è intesa anche con Goffredo, giovane ingegnere che ama la primogenita di Michelle Hunziker da qualche anno.

Nelle immagini pubblicate dalla rivista Michelle e Giovanni si mostrano molto uniti e complici. Dopo aver trascorso una piacevole serata con Aurora e Goffredo si sono recati in un lussuoso hotel del centro dove hanno vissuto dei momenti intimi e passionali.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno ancora parlato pubblicamente del loro legame, che però sta diventando sempre più importante giorno dopo giorno. Un amore forte e intenso, che ha portato i due a dividersi tra la Lombardia e la Sardegna.

Il nuovo amore di Michelle Hunziker

Angiolini è nato e cresciuto in Sardegna e qui vive ancora oggi: ad Alghero esercita la sua professione di medico e chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Secondo alcuni gossip l’incontro tra Giovanni e la Hunziker sarebbe arrivato grazie allo sport, passione di entrambi.

Michelle è sempre stata molto sportiva ma negli ultimi anni si sta dedicando parecchio all’esercizio fisico, lanciando anche attività commerciali legate agli allenamenti. Una passione che ora l’ha portata ad incrociare la strada di Angiolini.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. Nonostante una convivenza avviata i due si sono lasciati poco dopo.

Pare per una presunta infedeltà di lui. La rottura è stata burrascosa: Mary e Giovanni si sono lanciati diverse frecciatine a distanza ed entrambi hanno chiesto pubblicamente di non parlare più della loro unione. Oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà Angiolini ha invece avuto un flirt con Giulia Salemi.

Il medico non è mai stato sposato e non ha figli a differenza di Michelle Hunziker che alle spalle due divorzi – prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi – e tre figlie, Aurora, Sole e Celeste.