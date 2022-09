Selvaggia Roma ha perso il figlio che aspettava: doloroso annuncio

Selvaggia Roma ha perso la figlia che aspettava con il fidanzato Luca Teti. Questa è sicuramente una di quelle notizie che non si vorrebbero mai dare o leggere. La stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip ci tiene a fare il drammatico annuncio, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Un aggiornamento sulla sua gravidanza terribile e inaspettato. Proprio questa mattina Selvaggia e Luca hanno scoperto che la figlia che stavano attendendo, appunto una femminuccia, purtroppo non ce l’ha fatta.

Solo lo scorso mese di luglio, entusiasta, l’ex volto di Temptation Island annunciava ai suoi fan la lieta notizia. Era felicissima di accogliere nella sua vita un figlio, insieme al compagno e calciatore Luca Teti. In questi mesi, ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sullo stato della sua gravidanza. Ma ecco che, proprio in queste ore, Selvaggia Roma parla della grave perdita.

“È una notizia che non avrei voluto ricevere e dare. Purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più. Non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore”

Alla fine, l’ex gieffina conclude il suo triste messaggio chiedendo di essere rispettata in questo momento così difficile. Per Selvaggia questa è stata la prima gravidanza, purtroppo interrotta. Ovviamente, come altre donne nella sua stessa situazione, l’ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island dovrà trovare le forza per andare avanti e superare questo momento drammatico.

Di recente, Selvaggia ha ritrovato l’amore con Luca, dopo una lunga storia d’amore con Francesco Chiofalo. Proprio con quest’ultimo ci sono stati di recente Selvaggia Roma, scintille con l’ex Chiofalo a Venezia. Il retroscena (gossipetv.com)alcuni battibecchi. Quando ha dato l’annuncio sulla gravidanza, l’ex gieffina ha palesato la serenità ritrovata con il calciatore. Si è detta grata alla vita per averle permesso di incontrarlo. “Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto”, ha dichiarato mesi fa.

Ora con Luca si dovranno fare forza a vicenda per ritrovare davvero il sorriso dopo la grave perdita. La loro relazione è stata resa nota al pubblico solo lo scorso mese di maggio. La frequentazione ha preso inizio diversi mesi prima, in inverno. Da quando hanno avviato la conoscenza, Selvaggia e Luca non si sono più separati. L’attaccante del Pomezia ha già un figlio, Leo, nato da una sua precedente relazione. Con il piccolo, Selvaggia è riuscita a instaurare un bellissimo rapporto.