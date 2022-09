Uomini e Donne, la morte di Manuel Vallicella: ora parla il fratello

Pubblico di Uomini e Donne, e non solo, sconvolto dalla morte di Manuel Vallicella. L’ex corteggiatore di Ludovica Valli, successivamente tronista del dating show di Maria De Filippi, si è tolto la vita all’età di 35 anni. A dare l’annuncio un amico deejay, tal Enrico, che ha poi rivelato i problemi di depressione con i quali l’ex modello e tatuatore stava combattendo da quando tre anni fa era scomparsa l’amata madre. Secondo questa testimonianza nell’ultimo periodo Manuel avrebbe smesso di avere rapporti pure con gli altri suoi famigliari.

“Era legato alla madre e davvero tanto. So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social. Da quando è scomparsa sua madre era cambiato. Tutti vedevamo che era diverso. Non è più tornato il Manuel di prima, nemmeno quando stava con noi amici”