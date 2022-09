Uomini e Donne, è morto Manuel Vallicella: addio all’ex tronista

Manuel Achille Vallicella è morto a soli 35 anni. È stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Il suo sorriso lasciava trasparire tutta la sua bontà, ha dimostrato sin dal primo giorno di avere un cuore enorme e una sensibilità unica. Purtroppo non c’è più. La notizia è stata data da un suo amico, Enrico, che ha dato l’ultimo saluto sui social a Manuel. Dalle prime informazioni in circolazione, Manuel Vallicella si sarebbe suicidato.

“Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP”, queste le parole scelte dall’amico per dirgli addio sui social. E su quanto fosse buono non si può che essere d’accordo, dopo averlo seguito e conosciuto nel percorso a Uomini e Donne. Proprio l’amico Enrico ha aggiunto la causa del decesso: Manuel Vallicella si è tolto la vita., come dichiarato dall’amico a Biccy. Una notizia che ha scosso tutto il pubblico di Maria De Filippi, una notizia terribile in questa mattina del 21 settembre 2022. La giovane età di Manuel rende il tutto ancor più ingiusto.

Sul profilo Instagram di Manuel l’ultima foto risale a sette giorni fa. Nella didascalia si legge: “Si può dire tanto senza dire niente”. Ed è proprio sotto questo post, con un suo primo piano, che stanno arrivando centinaia di commenti di gente che vuole dargli l’ultimo saluto e ricordarlo. Manuel Vallicella a Uomini e Donne ha lasciato un bel ricordo, dimostrando di essere un ragazzo dal cuore d’oro. Non c’è da dire altro su di lui se non questo.

La notizia della morte di Manuel Vallicella sta facendo il giro dei social e c’è enorme affetto per lui. Tanti stanno ricordando non solo il suo percorso a Uomini e Donne nel 2016, prima come corteggiatore di Ludovica Valli e poi come tronista – abbandonò il trono senza scegliere -, ma anche il suo profondo legame con la mamma. Era legatissimo a lei, che purtroppo è venuta a mancare nel febbraio del 2019 a causa di una malattia. Questa perdita ha lasciato un enorme vuoto nel tatuatore, che non ha mai smesso di ricordare la mamma anche con delle dediche sui social.

Morto Manuel Vallicella, il messaggio di Ludovica Valli

L’ex tronista Ludovica Valli ha scritto un messaggio per Manuel, dopo aver appreso della sua scomparsa. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, lei era sul trono e lui un suo corteggiatore ma purtroppo non la scelta finale. Ha pubblicato tra le stories di Instagram alcune loro foto insieme nel programma e ha scritto: