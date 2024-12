Dramma Belen, crac nozze Leotta, corna Bonolis…chicche e gossip

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato che Loris Karius, di recente, ha chiesto una pausa di riflessione alla moglie Diletta Leotta. Motivo? Secondo Parpiglia lui avrebbe scoperto dei messaggi che lei si scambiava con un personaggio del momento assai chiacchierato. Per superare la crisi la coppia è volata a Miami. Il matrimonio resisterà alle turbolenze oppure andrà in pezzi?

Corna nel matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. “Ho tradito di più io, glielo ho detto quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene”, ha confidato la produttrice televisiva a Belve, svelando per la prima volta che ci sono stati dei tradimenti con l’ex marito.

A Belve è pure sbarcata Elisabetta Canalis che è tornata a parlare dell’ex Christian Vieri e dell’amicizia finita con Maddalena Corvaglia. Per l’ex calciatore parole di fuoco: l’ex velina ha dichiarato che la love story l’ha traumatizzata e aveva aspetti tossici, oltre a ricordare che fu tradita più di una volta. Sulla Corvaglia ha spiegato: “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me”.

Da Francesca Fagnani è stato protagonista anche Fabio Volo che, a proposito delle sue esperienze intime, ha spiegato di essere finito a letto con più persone nello stesso momento. “Non sono però perverso”, ha specificato. Quando la conduttrice gli ha chiesto se ha mai pensato di avere esperienze con uomini, ha replicato: “Me lo sono chiesto. Mi sono detto: ‘Magari…’. Invece no, io sono rimasto focalizzato là”.

Manuel Bortuzzo ha denunciato per stalking Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. Lei ora ha l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e andrà a processo con la formula del rito abbreviato. Dalle indagini è emerso che la ‘principessa’ senza titoli pedinava l’ex, lo minacciava e in un’occasione gli ha pure rifilato degli schiaffi. Dulcis in fundo, in un frangente è piombata nell’ospedale dove il nuotatore stava facendo dei test ed ha insultato i medici.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, secondo il magazine Oggi, si vedrebbero sempre più spesso. Incontri solo per far respirare un bel clima familiare al loro figlio Santiago oppure prove di ritorno di fiamma?

A proposito di Belen, la famiglia Rodriguez sta vivendo giorni molto difficili. Papà Gustavo si è ustionato al viso e alle braccia mentre stava lavorando in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva ed è grave, ma non in pericolo di vita.

Fedez paparazzato con una nuova ragazza da Chi Magazine. Trattasi di Matilde Caru, giovane e bellissima mora classe 2005. Il solito flirt o qualcosa di più serio?

Intanto Chiara Ferragni è sempre più in love con Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer è pure stata pizzicata in un ristorante con il compagno e le sue due sorelle. Pian piano si sta inserendo nella family Pirelli.

Paola Ferrari ha dichiarato a Storie di Donne al Bivio di aver avuto una relazione con Eros Ramazzotti nel 1986. Lui però, all’epoca, pare che stesse con una certa Donatella Giussani. Chissà dove sta la verità.