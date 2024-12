Gustavo Rodriguez è grave, testimoni: “Testa avvolta dal fuoco”

Gustavo Rodriguez, padre delle showgirl Belen e Cecilia, e di Jeremias, è rimasto vittima nelle scorse ore di un tragico incidente mentre si trovava in un capannone di Gallarate, in provincia di Varese. All’interno della struttura, lungo la mattinata di giovedì 5 dicembre, è divampato un incendio che ha colpito il 65enne che è rimasto intossicato, riportando anche ustioni di secondo grado sul 10% del corpo. Ad essere interessate le braccia e il viso. Le condizioni dell’uomo sono gravi. Però, fortunatamente, come rivela Il Corriere della Sera, non è in pericolo di vita. La prognosi resta riservata.

Padre di Belen grave, ma scongiurato pericolo di morte

Gustavo è stato prima intubato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. In un secondo momento è scattato il trasferimento nel reparto ustioni del Niguarda di Milano, dove si trova tutt’ora sedato. Scongiurato il pericolo di morte dal momento che le fiamme non gli hanno danneggiato organi vitali.

Le testimonianze degli operai: Gustavo Rodriguez avvolto dalle fiamme in viso

Sull’episodio le autorità stanno svolgendo rilievi e accertamenti per chiarire cosa sia accaduto. Non è ancora emersa la causa che ha scatenato l’incendio, anche se sembra quasi certo che le fiamme abbiano avuto un’origine accidentale. Quel che è sicuro è che il 65enne, quando si è sprigionato il rogo, si trovava nel capannone, una struttura condivisa con altre realtà imprenditoriali e usata da Rodriguez come deposito in cui passava buona parte del suo tempo.

Secondo le testimonianze di alcuni operai di altri laboratori presenti nel capannone, Gustavo è stato visto correre all’esterno dell’edificio urlando, con la testa e le braccia avvolte dal fuoco. Sul luogo del dramma si è precipitato il personale del 118, avvertito dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Estremo riserbo della famiglia Rodriguez, Cecilia cancella gli appuntamenti di lavoro

Estremo riserbo, per il momento, da parte della famiglia Rodriguez. Né i figli né la moglie Veronica Cozzani hanno rilasciato dichiarazioni e informazioni su quanto avvenuto. Cecilia ha però pubblicato una foto con il pare risalente al suo matrimonio, scrivendo “forza papà”. Che la situazione sia piuttosto grave lo si è anche capito dal fatto che Cecilia ha cancellato una diretta social che aveva organizzato per promuovere il suo brand di abbigliamento.