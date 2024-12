Belen: il papà ricoverato per gravi ustioni. La reazione delle figlie

Gustavo Rodriguez è rimasto coinvolto in un terribile incidente ed è gravemente ustionato. Il papà di Belen, Cecilia e Jeremias purtroppo è ricoverato in ospedale per le ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. È successo tutto questa mattina tra le ore 10.00 e le ore 12.00 a Gallarate nel Varese. Gustavo Rodriguez si trovava all’interno di un capannone situato in via Cappuccini dove è avvenuto il terribile incendio. Il capannone in precedenza era sede di una fabbrica tessile ed ora veniva utilizzato come deposito. Pare che l’incendio sia divampato per motivi accidentali.

Il papà di Belen è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Gallarate e successivamente è stato trasferito nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Pare proprio che Gustavo abbia riportato ustioni di secondo grado sia al volto che alle braccia. Si esclude il rogo doloso e si pensa purtroppo ad un incendio accidentale. La densa colonna di fumo ha fatto subito scattare l’allarme. Sul posto sono arrivate immediatamente un’auto infermieristica e un’ambulanza. L’unico coinvolto nell’incidente è stato proprio Gustavo Rodriguez.

Belen e Cecilia assenti sui social: la grande preoccupazione

Possiamo solo immaginare cosa stiano provando in queste fatidiche ore sia i figli che la moglie di Gustavo Rodriguez. Belen è assente sui social da molte ore e Cecilia ha cancellato una diretta che aveva in programma per promuovere la nuova collezione del marchio Me Fui che sponsorizza insieme alla sorella. La notizia ha colto tutti di sorpresa perché malgrado fosse noto l’incendio solamente da poche ore si è saputo chi fosse la persona coinvolta.

Nessuno avrebbe mai potuto sospettare che Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, potesse essere la persona coinvolta nell’incendio. Pare che quel capannone fosse utilizzato molto spesso da Gustavo. Ma essendo una persona estremamente riservata erano notizie che nessuno poteva sapere. L’unica cosa che possiamo dire, a questo punto, è che speriamo che Gustavo Rodriguez possa rimettersi presto. Siamo vicini ai figli Belen, Cecilia, Jeremias e alla moglie Veronica.