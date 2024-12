Diletta Leotta, clamoroso: il marito le ha chiesto una pausa, i motivi

Poco meno di sei mesi fa le nozze da favola sull’isola di Vulcano, poi la crisi matrimoniale: questo almeno è ciò che assicura Gabriele Parpiglia parlando di Diletta Leotta e Loris Karius. Il giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha assicurato di aver ricevuto informazioni sulla vicenda da una fonte molto vicina alla conduttrice di Dazn. Non è la prima volta che si sussurra che i due neo coniugi, dopo il matrimonio, sarebbero incappati in un periodo buio. Nessuno però ha svelato le cause di tale presunto allontanamento. Ci ha pensato Parpiglia, raccontando che il portiere tedesco e la moglie sarebbero persino arrivati al punto di prendere una pausa di riflessione. Pare che questa decisione sia stata presa dal calciatore dopo la scoperta di alcuni messaggi che Diletta avrebbe scambiato con un altro uomo.

In questo momento Diletta e Loris Karius si trovano negli Usa, a Miami, per un evento sportivo a cui lei ha preso parte assieme ai suoi colleghi. Un viaggio che fungerebbe anche come tentativo per ritrovare la serenità coniugale perduta. Parpiglia ha spiegato che da tempo a Milano non si parla d’altro che della crisi che sarebbe scoppiata tra i due (Fabrizio Corona ha pure profetizzato la rottura in tempi brevissimi). Così il giornalista:

“Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a noi ciò che Diletta avrebbe confidato solo alle amiche più care, ovvero che Karius ha scoperto i messaggi che lei si era scambiata con un personaggio chiacchierato. E scoperto il carteggio avrebbe chiesto alla moglie un periodo stop per riflettere sul loro rapporto”.

Chi sia il personaggio chiacchierato non è dato saperlo. Parpiglia ha proseguito spiegando che la conduttrice catanese, dopo che il marito si sarebbe allontanato per pensare, sarebbe tornata sui suoi passi. Avrebbe cioè interrotto il ‘carteggio’ con l’uomo misterioso, provando a recuperare il terreno perso con il compagno.

Si arriva ai giorni nostri. A Miami, nelle scorse ore, è andata in scena la presentazione legata a Fifa Club World Cup. La Leotta vi ha preso parte assieme ai suoi colleghi di Dazn. Però, a un certo punto, avrebbe deciso di staccarsi da loro per concedersi una mini vacanza tra mare e cene assieme a Karius. Sembra che sia giunto il momento di ricostruire e di provare a riavere un equilibrio. Anche perché la coppia ha un frutto d’amore, Aria Rose, venuta alla luce il 16 agosto 2023.