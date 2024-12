Ferragni non voluta dalla famiglia Provera? Svolta nei rapporti

Svolta in positivo nella neonata relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. I due piccioncini, secondo quanto spifferato da Dagospia nei giorni scorsi, inizialmente avrebbero trovato qualche ostacolo nella famiglia di lui. In particolare il portale diretto da Roberto D’Agostino ha sussurrato che i cari del manager sarebbero stati alquanto freddini con l’influencer cremonese. Motivo? Viste le sue magagne a livello giudiziario non avrebbero visto di buon occhio la love story con il rampollo. Qualcosa, però, pare che negli ultimi giorni sia cambiato. Il magazine Oggi assicura che Giovanni è riuscito a “introdurre” la compagna in famiglia. In particolare, il settimanale ha narrato che la coppia, lungo la giornata di martedì 3 dicembre, ha fatto tappa al ristorante milanese “The Wilde” e…

E non era sola soletta: assieme a Ferragni e a Giovanni c’erano anche le sorelle di lui, Giada e Ilaria, accompagnate dai rispettivi mariti. Insomma, pian piano pare che l’imprenditrice digitale stia conquistando anche le grazie della facoltosissima famiglia milanese. In tutto ciò c’è Fedez che ha ripreso a scatenarsi dopo aver trascorso settimane in silenzio.

Nelle scorse ore il rapper è stato ospite nel format Real Talk ed ha cantato delle strofe in cui ha attaccato l’ex moglie. Non solo: ha pure fatto riferimento a Provera, sostenendo in modo tutt’altro che velato che Chiara, nell’avvicinarsi a lui, oltre ai sentimenti ha guardato il suo patrimonio. E c’è da scommettere che a casa Pirelli, dove tutti sono sempre assai riservati e non abituati a vedere il loro cognome circolare sulle riviste gossippare, non siano troppo contenti della questione.

D’altra parte, però, la Ferragni non può certo cancellare il suo passato e non può nemmeno costringere l’ex marito a non parlare di lei che, nel frattempo, da quando si è legata a Giovanni, ha cambiato non di poco il suo modo di comunicare, almeno per quel che riguarda il suo aspetto privato. Da quando ha cominciato ad amare Provera, zero fotografie con lui su Instagram. Evidentemente l’uomo non vuole attizzare il gossip più di quanto già non facciano le paparazzate di cui è protagonista.