Storico volto Rai spiazza: “Così io e Eros Ramazzotti ci siamo amati”

Confessioni assai curiose a Storie di Donne al Bivio, il programma di Rai Due condotto da Monica Setta. La giornalista ha avuto un faccia a faccia con la collega Paola Ferrari, volto storico delle trasmissioni sportive dell’emittente pubblica (l’intervista integrale andrà in onda il 27 dicembre alle ore 21). La Ferrari ha confessato di aver avuto una love story con Eros Ramazzotti. Non solo: ha pure affermato di aver amato il principe Alberto di Monaco. Due liaison tenute segrete ed ora rispolverate.

Paola Ferrari afferma di aver amato Eros Ramazzotti ma…

A proposito di Ramazzotti, ha sostenuto di aver intrecciato una relazione con lui nel lontano 1986. La storia pare che abbia trovato un ostacolo nei discografici. Questo almeno è quel che ha rivelato la giornalista sportiva. All’epoca il cantante romano fu protagonista al Festival di Sanremo con il brano ‘Adesso Tu’. Così la Ferrari sulla relazione: “Eros? Siamo stati insieme nel 1986 quando lui vinse Sanremo con ‘Adesso tu’. Eravamo giovani e innamorati, ma i discografici non vedevano di buon occhio il nostro rapporto. Ci siamo lasciati restando amici. Ho sempre seguito Eros musicalmente e gli voglio bene, vorrei vederlo felice in amore”.

Le dichiarazioni della giornalista sono assai curiose perché sembrano cozzare con quanto saputo fino ad ora sulla vita sentimentale del musicista capitolino. Secondo la cronaca rosa, tra il 1986 e il 1987, Ramazzotti era sì fidanzato, ma non con Paola Ferrari bensì con Donatella Giussani che, tra l’altro, è la donna che compare al suo fianco sulla copertina del disco ‘In certi momenti’ del 1987. L’artista ha anche dedicato la canzone ‘Ti vorrei rivivere’ a Donatella, mentre invece non ha mai parlato di Paola Ferrari. Il mistero si infittisce.

Le rivelazioni sulla frequentazione con Alberto di Monaco

La giornalista Rai ha poi narrato a Monica Setta di aver frequentato in gran segreto il principe Alberto di Monaco, aggiungendo che la relazione non è durata poco. Sempre secondo la sua versione, lui ci avrebbe anche riprovato quando lei era ormai sposata con Marco De Benedetti: “Siamo stati insieme e non poco ma abbiamo sempre tenuto nascosta la nostra storia. Alberto è un uomo passionale ed empatico. Ci siamo rivisti e mi ha anche invitato, ma ero già sposata e innamorata di mio marito come sono oggi”.

A proposito della famiglia De Benedetti, tra le più ricche di Italia, non è un mistero che Paola non sia mai andata d’accordo con il suocero Carlo. Di recente l’uomo d’affari ha festeggiato i 90 anni, ma non ha invitato al party la Ferrari. Quest’ultima, a Storie di Donne al Bivio, ha commentato così la faccenda: “Non mi ha voluto invitare e non era una festa intima visto che c’erano 100 ospiti. Non siamo mai andati d’accordo fin da prima che sposassi il figlio Marco. Troppo a destra io, troppo a sinistra lui. Gli ho fatto comunque gli auguri perché è il nonno dei miei figli”.