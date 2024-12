Dal divorzio Ferragnez a Kate Middleton, i gossip più discussi del 2024

Il 2024 si sta concludendo, siamo arrivati al giro di boa ed è il momento di tirare le somme: quali sono stati gli argomenti più discussi dell’anno? Non si può dire che quest’anno sia stato tranquillo, per raccogliere tutti i drammi che sono successi servirebbe una giornata intera! Per questo abbiamo deciso di fare una classifica dei 5 gossip che più hanno animato i salotti televisivi e i social! Dal divorzio dei Ferragnez al caso Kate Middleton, ecco gli argomenti più chiacchierati del 2024!

Kate Middleton è morta? La cospirazione dietro la malattia della Principessa

Lo scorso Marzo, la Principessa del Galles e moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, Kate Middleton annuncia di doversi sottoporre a chemioterapia per un tumore all’addome. La notizia, oltre a sconvolgere il mondo è stata la miccia per le cospirazioni. Il videomessaggio di Kate è stato analizzato frame per frame e per settimane tutti erano convinti che fosse stato montato ad arte con l’Intelligenza Artificiale, il motivo? Kate Middleton in realtà era morta e la casa reale cercava una sostituta!

Sono state settimane di delirio in cui ogni apparizione di Kate paparazzata era considerata falsa, tutta una farsa per non dire che in realtà la Principessa era morta e che Buckingham Palace voleva prendere tempo per trovare una sosia adatta o peggio: per far entrare in scena l’amante di William come nuova consorte, Rose Hanbury. Un caso Lady Diana 2.0? Fortunatamente no! Kate è tornata a farsi vedere in occasione del Trooping The Color a giugno, e da allora ha sempre raccontato il suo viaggio di rinascita dopo la malattia.

”Chiara dice che mi adora” Il dissing tra Tony Effe e Fedez porta alla luce gli altarini

Presto dovranno incontrarsi nei corridoi dell‘Ariston, ma Tony Effe e Fedez si sono già scontrati a suon di rime. A Settembre, il trapper Tony Effe ha fatto uscire un brano in cui rinfaccia a Fedez di aver avuto una frequentazione con Chiara Ferragni quando i due erano ancora sposati. Da allora è scoppiata una battaglia con Tony Effe che rilascia chat audio private con Chiara. Dall’altra parte Fedez lo attacca per avergli ”rubato” la moglie, per poi venire attaccato di nuovo con pure i figli messi in mezzo.

A quel punto è intervenuta proprio Chiara Ferragni a chiedere di essere tenuta fuori da queste vicissitudini, e soprattutto di tenere fuori i bambini. Poi è arrivata pure Taylor Mega, ex di Tony Effe, a dire che era Fedez a tradire Chiara Ferragni con lei, anzi, che i Ferragnez erano una coppia aperta! La replica dei due? Hanno negato fino alla fine!

Alessandro Basciano e Lulù Selassie, guai dopo le denunce degli ex

Più recenti ma non meno sconvolgenti, i drammi che hanno visto come protagonisti gli ex gieffini del GFVIP6. Alessandro Basciano ha trascorso un giorno in carcere dopo le gravi denunce di Sophie Codegoni. La ex compagna e madre della piccola Celine ha denunciato Basciano per stalking e minacce e sebbene sia stato rilasciato, la storia è solo all’inizio. Lui, supportato da Fabrizio Corona, rimpalla le accuse dicendo che Sophie si sia inventata tutto e di essere lui quello che è stato maltrattato.

E Lulù Selassié non se la sta passando tanto meglio: dopo le denunce per stalking da parte di Manuel Bortuzzo, la principessa è a processo. Il campione olimpico ha raccontato di essere stato seguito persino all’estero dalla ex fidanzata, ritrovandosela in hotel prima delle gare e di essere stato persino schiaffeggiato.

Il caso Maria Rosaria Boccia: il gossip oltre la politica

La vicenda Boccia-Sangiuliano ha fatto tremare lo Stato, ma oltre a essere una vicenda politica è stato anche uno degli scandali di gossip che più hanno animato il 2024. Tutto parte con la mancata nomina di Maria Rosaria Boccia a Consigliera del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’imprenditrice di Pompei ha dato il via a una vendetta da film noir! Tra le accuse di violazioni della privacy per aver ripreso le aule di Montecitorio di nascosto con occhiali spia con telecamera nascosta e la confessione di una relazione segreta, questa storia aveva tutto. Il Ministro confessò in prima serata su Rai Uno di aver avuto una storia extraconiugale con la Boccia, mostrando un vistoso taglio sulla fronte ancora avvolto da misteri.

Il divorzio dell’anno: la guerra dei Ferragnez e il vaso di Pandoro

Inutile dire che è stato il gossip più discusso dell’anno. Gli indizi c’erano tutti, dopo Sanremo 2023 le cose non erano state più le stesse per Chiara Ferragni e Fedez. I due si vedevano sempre meno, e a gennaio di quest’anno, Fedez non ha fatto in tempo a disfare le valige del trasloco per la nuova casa, che ha dovuto sloggiare. Il divorzio tra i Ferragnez è stato tormentato dal primo momento: i bambini sono spariti dai social, il rapper appariva sempre più tormentato. Lo zampino di Selvaggia Lucarelli non è mancato: la pubblicazione del libro Il Vaso Di Pandoro ha fatto crollare l’impero scintillante di Chiara Ferragni. Rivelazioni sul comportamento sul posto di lavoro da parte di ex dipendenti, le accuse di Fedez all’ex manager Fabio Maria Damato a Belve, tutto è crollato.

La coppia ha messo in vendita Villa Matilda sul Lago di Como e per tutta l’estate hanno fatto discutere per le loro frequentazioni post separazione. Fedez tra modelle e afterparty, ha avuto flirt con Garance Authie, Sveva Magatti e Luna Shirin Rasia. Chiara si è prima fatta vedere con Silvio Campara e ora ha ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera. Ma oltre all’amore finito, è stata la vicenda giudiziaria a far discutere: la Ferragni è a processo per truffa aggravata.