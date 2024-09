Kate Middleton: “Fine chemio, un cammino spaventoso: come sto”

Kate Middleton ha concluso il percorso clinico relativo ai trattamenti di chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa, attraverso una nota ufficiale diffusa via social in cui trapela sollievo e gioia. La moglie dell’erede al trono William ha raccontato anche che gli ultimi nove mesi della sua vita sono stati pieni di difficoltà sotto tutti i punti di vista. Naturalmente il riferimento è alla lotta contro il cancro da cui è stata aggredita a inizio anno. Kate ha rimarcato come una simile esperienza l’abbia cambiata e come abbia modificato la sua visione del mondo.

Kate Middleton, concluse le cure chemioterapiche: l’annuncio tanto atteso

“Mentre l’estate volge al termine, non posso descrivervi che sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia”. Così la principessa che ha poi aggiunto: “Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. La vita, come la conosci, può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare il modo di navigare tra acque tempestose e strade sconosciute”.

Spazio poi alla battaglia contro il tumore, descritto come un cammino terribile da cui se ne esce profondamente mutati: “Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per coloro che ti sono più vicini. Con umiltà, ti mette anche di fronte alle tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, arriva una nuova prospettiva su tutto”.

Per quel che riguarda la sua esperienza personale, ha rimarcato che lei e il marito sono stati spinti a riflettere maggiormente su quanto sia preziosa l’esistenza e che non si deve mai dare niente per scontato: “Questo periodo ci ha ricordato, soprattutto a William e a me, di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che tanti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati”.

Kate Middleton tornerà agli impegni pubblici, ma piano piano

Buonissime notizie, quindi dal punto di vista clinico. Certo con un tumore non c’è mai da stare allegri, ma pare che per il momento il peggio sia passato. Non a caso la Middleton ha sottolinea che adesso la sua priorità è quella di restare “libera” dalla malattia: “Fare tutto il possibile per rimanere libera dal cancro è ora il mio obiettivo. Anche se ho terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”.

Per quel che riguarda la sua vita pubblica, tornerà a svolgere una serie di lavori ma non a ritmo serrato. Con calma la si vedrà di più, ma continuerà a tenere monitorata la sua saluta e agirà di conseguenza, in base a quel che le suggerirà il proprio corpo: “Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di partecipare a qualche impegno pubblico nei prossimi mesi, quando sarà possibile”.

William sempre al fianco della moglie Kate

Quindi un’altra menzione alla famiglia, in particolare all’amato marito che in questi mesi difficili mai ha fatto mancare il suo sostegno alla moglie:

“Nonostante tutto ciò che è accaduto, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita. William ed io siamo immensamente grati per il sostegno che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutte le persone che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero toccanti”.

Infine la mano tesa a tutte quelle persone che in questo momento stanno battagliando a denti stretti contro una forma di tumore: “A tutti coloro che stanno continuando il proprio viaggio contro il cancro, sono con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dalle tenebre può nascere la luce, quindi lasciate che quella luce brilli intensa”.

Il comunicato, diramato sui profili ufficiali della principessa e del principe, in un amen ha raccolto migliaia di reazione tripudianti.