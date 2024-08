Kate Middleton, 10 segreti: bullismo, cameriera, “pigrona” e sexy

Alcune chicche che non tutti sanno sulla principessa Kate Middleton, dal bullismo subito da piccola alla conquista sexy di William, quando indossò un vestito trasparente all’università. Ecco 10 cose che (forse) non sai della principessa.

1. Ha fatto l’asilo in Giordania

Quando aveva solo due anni, Kate Middleton si è trasferita in Giordania dove ha frequentato l’asilo fino al 1986. Il padre Michael si era trasferito ad Amman per lavoro (era un controllore di volo della compagnia British Airways).

2. Ha lavorato come cameriera

Non tutti sanno che la Duchessa di Cambridge ha fatto la cameriera da giovane, ancora prima di passare a lavorare all’azienda di famiglia. I genitori, infatti, erano proprietari della Party Pieces, specializzata in decorazioni per feste. Fino a poco prima delle nozze, oltretutto, ha lavorato per il brand di moda Jigsaw.

3. A scuola ha subito bullismo

La principessa Kate ha subito bullismo quando aveva 11 anni alla Downe House School. Lei non ha mai ammesso il fatto, ma numerose fonti parlano di una presa di mira nei suoi confronti, tanto che poi la Middleton è stata spostata al Marlborough College, dove poi è andato tutto bene.

4. È scappata a Ibiza per vendetta

Quel famoso giorno in cui William lasciò Kate Middleton per telefono per poi rifugiarsi in un bar a ubriacarsi, lei ha organizzato un viaggio a Ibiza con le amiche, consigliata da sua madre Carole. Era il 2007 e William si era fatto schiacciare dalle pressione esterne.

5. Ha ottenuto 100 mila euro da un giornale

Non tutti sanno che Kate Middleton ha vinto una causa nel 2012, quando il magazine Closer aveva pubblicato diverse foto della ex duchessa in topless, mentre si trovava in Francia con William. I duchi di Cambridge avevano ottenuto un risarcimento di 100 mila euro, dopo aver fatto causa al giornale. A scatenare il caos è stato proprio William, che teneva molto alla privacy della sua amata.

6. Dicevano che era una “pigrona”

Ebbene sì, quella di “pigrona” è una nomea che Kate Middleton si è portata appresso per molto tempo. Molti l’hanno accusata di lavorare poco e in effetti ha raggiunto tardi molte delle tappe più importanti della sua vita, come il suo primo viaggio in solitaria da duchessa nel 2016.

7. Ha conquistato William con un vestito sexy

Un’altra cosa che in pochi sanno è che William è rimasto folgorato da Kate quando durante una sfilata benefica all’università, aveva indossato un abito trasparente firmato Catherine Todd.

8. Ha studiato in Italia

Nel 2000 Kate Middleton si è trasferita a Firenze per tre mesi, studiando in Italia. Risiedeva in Piazza Strozzi con altre due amiche con le quali visitava la città e le sue mostre d’arte.

9. Si è presa una grande colpa

Kate Middleton non ha avuto paura ad ammettere di aver sbagliato durante il Photogate, il fotomontaggio che ha scatenato l’ira del Regno Unito durante la festa della mamma 2024. William non ha voluto partecipare al comunicato di scuse, lasciando la responsabilità alla consorte.

10. È la preferita di Re Carlo

Per il re, con cui purtroppo condivide la stessa malattia, è come una figlia. Tra loro c’è un profondissimo affetto, soprattutto dopo che Kate Middleton ha aiutato Carlo a ricucire il rapporto con il figlio William.