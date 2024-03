Kate Middleton, prime foto dopo l’operazione: le teorie ‘complotto’

Dopo mesi lontana dalla vita pubblica, Kate Middleton è finalmente riapparsa. Poco fa, il sito americano TMZ ha condiviso le prime foto della Principessa del Galles a seguito dell’operazione chirurgica all’addome a cui è stata sottoposta lo scorso 16 gennaio. Negli scatti in questione, la moglie del Principe William si trova seduta al lato passeggero nella macchina guidata dalla mamma Caroline. Sebbene il suo volto sia coperto da degli imponenti occhiali da sole, Kate sembra accennare un timido sorriso.

Dunque, la Middleton pare essere in fase di ripresa a seguito dell’intervento che le sta richiedendo una lunga convalescenza. Secondo Kensington Palace, infatti, dovrebbe assentarsi dagli impegni pubblici fino al periodo di Pasqua. Per ora, non si hanno ancora notizie specifiche riguardo il suo stato di salute. Tuttavia, a seguito delle cospirazioni virali circolate negli ultimi giorni, sempre Kensington Palace è stata costretta a spiegare che Kate sta bene e che starebbe facendo progressi. Questo perché, tra meme e complotti, gli utenti si sono scatenati cercando di capire dove fosse finita esattamente la Principessa del Galles.

Ebbene, dopo tanta attesa, Kate Middleton ha fatto finalmente la sua prima apparizione pubblica. Tuttavia, neanche questi scatti sono riusciti a convincere il pubblico. Prima di tutto, il fatto che la Middleton si sia fatta vedere senza scorta ha destato parecchi sospetti. Si tratta infatti di un avvenimento più unico che raro, dato che è solita spostarsi sempre accompagnata da guardaspalle e circondata dalla protezione necessaria. Inoltre, come detto precedentemente, dalle foto non si può vedere in maniera chiara il suo viso, il che ha fatto nascere un’altra serie di teorie e cospirazioni.

Secondo alcuni, quella in macchina non sarebbe Kate, bensì sua sorella Pippa Middleton. Altri, invece, si sono spinti oltre, sostenendo che Buckingham Palace avrebbe deciso di assumere una sosia per rassicurare l’opinione pubblica. Dopo le teorie virali dell’ultimo periodo, il Palazzo Reale avrebbe voluto placare qualsiasi preoccupazione. Insomma, tutte supposizioni abbastanza surreali. Ad ogni modo, non resta che attendere per scoprire la verità dietro le reali condizioni di salute di Kate Middleton e, soprattutto, per vederla di nuovo in eventuali impegni pubblici.