Crisi Palmeri, De Martino ‘ubriaco’, ira di Chillemi…chicche e gossip

Stefano De Martino fermato in strada a Milano da alcune fan. Il conduttore era appena uscito da un locale e pare proprio che avesse alzato un po’ il gomito. Infatti è parso ubriachello e confuso. Nonostante ciò si è reso disponibile per selfie e foto, dimostrandosi gentile ed educatissimo. Peccato che non capisse da che parte si dovesse mettere per farsi riprendere. Tutto molto spassoso.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi fanno ancora coppia. Non si sono lasciati. Si era ipotizzata una rottura dopo che lui di recente aveva scritto un post nostalgico. Post che, secondo una fonte consultata dal giornalista Gabriele Parpiglia, avrebbe fatto infuriare l’attrice. Grimaldi ha poi messo una pezza pubblicando uno scatto tenero con Chillemi. Questo è ciò che ha riferito la gola profonda a Parpiglia: “Crisi rientrata. Lei ha fatto la pazza dopo quel post che lui ha pubblicato. E lui è rientrato subito da Abu Dhabi dove si teneva il gran premio ippico di coppa del mondo che suo fratello Guido ha vinto… Ha rimediato con un altro post smielato con lei”.

A proposito di Francesca Chillemi... Il settimanale Nuovo Tv ha rilanciato una notizia ‘bomba’ di Dagospia che ha sostenuto che Can Yaman non farà parte del cast di Viola come il mare 3. Secondo il magazine, all’origine, ci sarebbe un deterioramento totale dei rapporti tra il turco e l’ex Miss Italia. Ahia!

Elodie, intervistata da Repubblica, ha parlato apertamente delle sue esperienze intime, rivelando che la prima volta che ha fatto l’amore non è andata per nulla bene: “Mi ricordo soprattutto l’inutilità. Andare a letto con qualcuno era più voglia di imitare quello che avevano fatto gli altri che un vero desiderio. Oggi sono molto meno cinica di quanto non fossi da ragazza, ora mi sento romantica. Alla fine è quello che ci metti a rendere il sesso incredibile. Altrimenti è ginnastica”. Oggi va molto meglio ed è innamoratissima di Iannone: “Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui.”

Costanza Caracciolo, a La Volta Buona, ha detto che, quando a qualcuno vengono poste domande sul marito Bobo Vieri, quel qualcuno potrebbe anche “glissare senza per forza fare il suo nome”. Ovviamente la faccenda riguarda Elisabetta Canalis che a Belve ha raccontato che con l’ex calciatore ha vissuto un amore tossico che in parte l’ha traumatizzata. Secondo la Caracciolo, Canalis doveva “glissare”. Capito? Bisogna solo parlare bene degli ex e in modo patinatissimo oppure non parlarne proprio. Strane idee quelle di Costanza.

The end tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro: i due danzatori hanno ufficializzato la separazione con uno stringato comunicato sui social. La notizia circolava da tempo, ora ha trovato conferma.

Francesca Ferragni è incinta. Lo ha confermato lei stessa su Instagram dopo che nei giorni scorsi erano circolate voci circa una sua dolce attesa. In particolare era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare lo scoop.

Procede a gonfie vele la relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Il rapper, intervistato da Sette, ha raccontato che ha iniziato a convivere con l’influencer di Ostia.

Chi invece non se la passa bene è la coppia formata da Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. I due hanno tre figli e un matrimonio alle spalle lungo 10 anni. Al momento stanno attraversando un periodo di crisi, come ammesso dall’ex tronista, che, però, ha sottolineato che i problemi non sono legati ad alcun tradimento. “Stiamo passando un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano terze persone di mezzo”, ha spiegato Palmeri.