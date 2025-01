Elodie sui rapporti intimi e su Iannone: la prima volta un disastro

La love story con il pilota Andrea Iannone nata con dei pregiudizi evaporati dopo un paio di giorni, i rapporti intimi che non devono essere “ginnastica”, la preparazione al Festival di Sanremo in cui si presenterà con il brano “Dimenticarsi alle 7” e tanto altro. Elodie Di Patrizi, ormai consacrata a popstar del Bel Paese, si è raccontata a ruota libera in una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica. A proposito della kermesse ligure, in partenza martedì 11 febbraio, ha spiegato di essere felice di farvi ritorno con una canzone che svelerà due lati di sé, quello drammatico e quello legato alla sua passione per la musica elettronica.

Sanremo, per Elodie, non sarà una tappa isolata. L’avventura al Festival fa parte di un progetto più ampio. Comincerà dall’Ariston, poi in primavera uscirà il suo nuovo album e a giugno si attende di riempire due stadi, quello di Milano e quello di Napoli: “Mi sto evolvendo, voglio raccontarmi, esplorarmi, capire come sono fatta e dar voce alle tante donne diverse che si muovono dentro di me. Non mi annoierò”.

Elodie sui rapporti intimi e sul legame con il fidanzato Andrea Iannone

L’intervista si è poi fatta più intima. Quando le è stato domandato che cosa ricorda della prima volta che ha fatto l’amore, ha rivelato che è stato un disastro, ossia che ha vissuto l’esperienza come una cosa inutile: “Mi ricordo soprattutto l’inutilità. Andare a letto con qualcuno era più voglia di imitare quello che avevano fatto gli altri che un vero desiderio. Oggi sono molto meno cinica di quanto non fossi da ragazza, ora mi sento romantica. Alla fine è quello che ci metti a rendere il sesso incredibile. Altrimenti è ginnastica”.

Da un paio d’anni è legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, pilota che da tempo riempie le riviste di cronaca rosa. Il centauro ha alle spalle flirt e love story chiacchieratissime con diverse donne famose, tra le quali Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

“Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui”, ha confidato Elodie che ha aggiunto: “Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo”.

Elodie Di Patrizi su Elly Schlein e Giorgia Meloni

La cantante italo-francese ha poi virato sulla politica e ne ha avute per tutti. Ha espresso critiche sulla segretaria del Pd Elly Schlein, affermando che non ha la benché minima intenzione di votarla anche se si ritiene schierata politicamente a sinistra. Ha sottolineato inoltre che mai ha votato per Giorgia Meloni e che mai la voterà, però alla premier in carica riconosce carisma e coerenza.

In passato ha detto che “Giorgia Meloni è un uomo del 1922”. “Lei sarebbe d’accordo. Meloni non si nasconde e non si offende”, ha sostenuto Elodie che però ha poi specificato che non la voterebbe. “Così come non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato”. Secondo la cantante, la leader del Partito Democratico è “senza carisma”. “Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità”, ha tuonato. Discorso diverso su Meloni: “Lei carisma ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra”