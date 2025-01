Stefano De Martino ubriaco: gli chiedono foto, la reazione (video)

Stefano De Martino che combini? Il golden boy della tv italiana pare che abbia alzato un po’ il gomito durante una serata recente. Nonostante ciò, quando delle fan lo hanno riconosciuto per strada a Milano, si è reso disponibile per delle foto e dei selfie anche se era un po’ ubriaco. Nulla di male, ci mancherebbe: il conduttore è apparso un po’ confuso e un po’ alterato, ma non in uno stato pietoso. Nel filmato in questione, diventato virale su TikTok, lo si vede con delle giovani che gli danno delle spassose indicazioni su dove mettersi per fare le foto e che lo prendono simpaticamente un po’ in giro.

“Da questa parte…”, gli fa notare la ragazza che ha realizzato il video, vedendo che De Martino aveva sbagliato direzione. Sempre l’autrice del filmato poi ha aggiunto: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo…”. Stefano ha sorriso, ha abbracciato la giovane e, nonostante pare proprio che abbia alzato un poco il gomito e sia apparso un po’ confuso, non ha perso la sua gentilezza. Così si è prestato a fare dei selfie e a scambiare quattro chiacchiere sconclusionate con le fan.

Stefano De Martino, un conduttore amato da giovani, genitori e nonni

Già prima la popolarità dell’aitante campano era in forte ascesa, da quando è stato piazzato a condurre Affari Tuoi è esplosa definitivamente. Ogni sera intrattiene circa sei milioni di italiani e piace a tutti. Raccoglie elogi e simpatie da ragazzi, madri, padri e nonni. La Rai, senza dubbio, ha trovato il suo volto giovane nazional popolare. Qualche anno fa, quando si pensava a un conduttore giovanile, veniva in mente Alessandro Cattelan. Peccato che quest’ultimo non sia mai riuscito ad andare oltre la sua nicchia.

De Martino invece, nel giro di pochi anni, ha fatto una grande impresa, riuscendo a ripulire la sua immagine. Prima era l’uomo del gossip e solamente il marito di Belen Rodriguez, ora è uno dei volti di punta di ‘Mamma Rai’. Tra l’altro è già pure stato opzionato per il Festival di Sanremo 2027. L’eredità di Carlo Conti dovrebbe essere sua.