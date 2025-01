Francesca Ferragni, gravidanza confermata: annuncio dolcissimo

Erano già settimane che si vociferava una nuova gravidanza tra le sorelle Ferragni e tra un rumor e l’altro, alla fine è arrivata la conferma. Una nuova cicogna arriverà, ma non da Chiara Ferragni, come era stato detto e scritto più volte. Ad accogliere una nuova vita sarà Francesca Ferragni, già mamma di Edoardo, nato nel giugno 2022. Ora è ufficiale e a farne notizia è proprio lei, che sul suo profilo Instagram ha da poco pubblicato un carosello raffigurante tutta la famiglia, cane compreso. A sorridere alla pancia (a baciarla è Edoardo), già visibilmente più rigonfia, è il marito Riccardo Nicoletti, con il quale si è unita in matrimonio nel mese di settembre 2023. Le voci dunque erano vere, ma non riguardavano l’influencer ex Ferragnez, ma la sorella “di mezzo”, classe 1989. Il primo commento alle tenere foto? Quello di Valentina, la sorella minore: “Pronta a essere zia per la quarta volta“.

Dopo le voci, la conferma della gravidanza: Francesca Ferragni aspetta un secondo bambino

Era stato il giornalista Gabriele Parpiglia a svelare la possibile gravidanza di Francesca Ferragni e lo aveva fatto in diretta su Rtl 102.5. Parpiglia aveva ragione, ma com’è che si dice? “Finché non vedo, non credo” e ora tutti i follower, ovviamente, credono. Sorridente, leggera, innamorata: la sorella di Chiara ha messo a tacere ogni voce e ogni ipotesi, mostrando fiera la sua piccola pancia in fase di crescita. La didascalia, tenerissima, è una domanda per il piccolo Edo: “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?“, scrive la donna con grande amore.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, un amore unico

Dal 2009, Francesca è legata al musicista Riccardo: la loro storia d’amore è lunga, intensa, alti e bassi annessi. Iò 9 settembre del 2023 la coppia ha scelto di dirsi il “sì” per la vita e così si sono sposati, con una cerimonia intima al Castello di Rivalta, sito in provincia di Piacenza. Tutti ricordano lo splendido abito di lei, firmato Atelier Emé e diventato virale nel giro di pochissimo tempo, ma tutti ricorderanno anche la nascita nel 2022 del loro primo figlio, Edoardo, ovviamente poi condivisa sui social. La famiglia è amore, e dentro questo amore c’è anche Gabriela, il cane di Francesca, con lei da anni.

Finalmente qualche lieta novella in casa Ferragni. Dopo la burrasca vissuta da Chiara, tra Pandoro Gate, divorzio con Fedez, clausole e tanti ostacoli da superare (ma con Tronchetti Porvera è tornato il sereno…e l’anello?), oggi è un bellissimo giorno per festeggiare e tirare un bel respiro di gratitudine. Una nuova vita sta per arrivare e noi non possiamo che fare le congratulazioni a Francesca per questa meravigliosa notizia!