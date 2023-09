Francesca Ferragni si è sposata: l’abito da favola, Chiara damigella

Francesca Ferragni, la sorella minore di Chiara Ferragni, si è ufficialmente sposata con il suo compagno di lunga data Riccardo Nicoletti. La coppia, insieme dal 2009, ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Edoardo, a giugno del 2022. Oggi, 9 settembre, per coronare ulteriormente il loro amore, Francesca ha finalmente detto sì al suo Riccardo in una cerimonia tenutasi a Gazzola, un borgo in provincia di Piacenza, precisamente al Castello di Rivalta, un castello di proprietà della famiglia Zanardi Lanzi, aperto anche al pubblico. Francesca, proprio come le sorelle Valentina e Chiara, indossava un abito da sogno firmato Atelier Emè, con bustino, maniche di pizzo e lungo strascico rimovibile.

Quattro le damigelle della sposa: le sorelle Chiara e Valentina Ferragni e le sue due migliori amiche, Fiorella D’Amore e Simona Zanisi. Tantissimi gli invitati, tra cui diversi vip come Max Pezzali e, ovviamente, Fedez. Nonostante Deianira Marzano avesse parlato di un matrimonio “super blindato” con regole rigide da seguire per privacy, sui social i presenti hanno prontamente pubblicato diverse foto e video dell’ingresso della sposa. Dopo l’arrivo dello sposo e il lancio dei petali per terra dei nipotini Leone e Vittoria, Francesca è arrivata all’altare accompagnata da entrambi i genitori, Marina Di Guardo e Marco Ferragni. Ad attenderla, non solo il suo Riccardo, ma anche il piccolo Edoardo, che in braccio al papà la guardava sorridente.

Inoltre, la stessa Francesca ha già condiviso sul suo profilo Instagram il primo scatto ufficiale da marito e moglie con Riccardo, insieme al piccolo Edoardo e al loro cane, Gabri, un Weimaraner color grigio-blu dagli occhi azzurri. Un ritratto di famiglia veramente emozionante, che ha subito ricevuto centinaia di migliaia di likes e commenti. Poco dopo, Valentina Ferragni ha pubblicato una foto insieme agli sposi, alla sorella Chiara e ai genitori, in cui si possono vedere lei e l’imprenditrice digitale con i loro vestiti di seta color celeste. Dopodiché, Francesca, Riccardo e tutti gli invitati si sono diretti alla cerimonia per dar inizio ai festeggiamenti. Insomma, auguri agli sposi!