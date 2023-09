Francesca Ferragni, matrimonio blindato con rigide regole: lo scoop

Un matrimonio super blindato quello di Francesca, la sorella di Chiara Ferragni. Sabato 9 settembre 2023, sposerà Riccardo (Ricky) Nicoletti in Emilia Romagna, nel suggestivo Castello di Rivalta. Ed ecco che in queste ore arriva una segnalazione riguardante le sue nozze. Pare che siano state imposte agli invitati delle chiare regole, in modo che l’evento possa essere svolto in totale armonia senza la presenza di occhi indiscreti.

Sebbene Francesca sia la sorella della nota imprenditrice digitale Chiara Ferragni, una vera e propria star del web insieme alla sua famiglia, è giusto che abbia la riservatezza che desidera. A condividere l’indiscrezione su questo matrimonio super blindato è Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione, da parte di un utente su Instagram, che riguarderebbe appunto le regole imposte da Francesca Ferragni agli invitati del suo matrimonio con Ricky.

Pare che la sorella di Chiara abbia già fatto firmato dei documenti per evitare la divulgazione di foto e video nel corso dell’evento. Non solo, avrebbe anche “fatto oscurare le finestre”. Inoltre, sembra che gli invitati dovranno avere “un bollino sulla mano”. Francesca Ferragni per il suo matrimonio pare abbia preferito mantenere una linea top secret.

“Ho sentito persone lamentarsi”, così questo utente conclude la sua segnalazione. Chiaramente, in quanto non ci sono delle conferme ufficiali e delle prove concrete, tale indiscrezione andrebbe presa con le pinze. Ma non stupisce il fatto che Francesca e Ricky potrebbero aver preso tale decisione. Sono consapevoli della curiosità che c’è da parte dei fan e lei è sicuramente la sorella Ferragni meno social.

Francesca Ferragni: i dettagli sul matrimonio con Ricky

Francesca Ferragni si sposa sabato 9 settembre nel Castello di Rivalta, in Emilia Romagna. Nei mesi scorsi sono spuntati fuori alcuni dettagli riguardanti le nozze, svelati anche da lei stessa parlando con Sposi Magazine. Questo matrimonio arriva dopo un figlio. Il piccolo Edoardo è nato poco più di un anno fa e Riccardo ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio a Francesca in occasione del suo 33esimo compleanno.

La sorella di Chiara indosserà un abito da sposa di Atelier Emé e, come è giusto che sia, non sono trapelati ulteriori dettagli al riguardo. Si sa comunque che Francesca ha scelto l’abito insieme alla mamma Marina Di Guardo e alla sorella Valentina Ferragni. A Sposi Magazine, ha svelato solo una piccola anticipazione: “Mi immaginavo con un abito più semplice, invece ne ho scelto uno molto più romantico e più elaborato di quanto pensassi”.

Per quanto riguarda le damigelle, Francesca ha scelto di avere al suo fianco quattro persone speciali: le sorelle Chiara e Valentina e le sue amiche Fiorella e Simona. Anche loro indosseranno degli abiti da cerimonia di Atelier Emé.

Il matrimonio di Francesca Ferragni e Ricky è stato organizzato dalla Wedding Planner Ilaria Badalotti di Le Mille e una Nozze. Per ulteriori dettagli bisognerà ovviamente attendere!