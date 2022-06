Francesca Ferragni è mamma: nome, foto del bebè e reazione delle sorelle

La sorella maggiore di Chiara è diventata madre per la prima volta nelle scorse ore: l’annuncio via social

Francesca Ferragni e il suo fidanzato Riccardo Nicoletti, nelle scorse ore, sono diventati genitori per la prima volta. La sorella maggiore di Chiara Ferragni è diventata mamma, come lei stessa ha annunciato tramite un post su Instagram in cui si è mostrata con il compagno ed il figlio Edoardo (il nome scelto fu spoilerato per sbaglio nei giorni scorsi dalla moglie di Fedez). Nel rendere nota la notizia via social, la 33enne ha scelto degli scatti dolcissimi, ritraendosi con Nicoletti e il piccino nel letto della clinica in cui ha partorito. In particolare, nelle fotografie si nota il grazioso viso del piccolo sotto le coperte e l’espressione soddisfatta e gioiosa di Francesca e Riccardo.

“21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, ha scritto Francesca a corredo delle istantanee. Prontamente hanno commentato le amate sorelle. “Non vediamo l’ora di conoscerti amore nostro”, ha fatto sapere Valentina Ferragni alla quale ha fatto eco Chiara: “Benvenuto Edo. Siete stupendi”. Anche Fedez ha fatto le congratulazioni ai neo genitori: “Congratulazioni Patatoni! Sono ufficialmente Zio!”. “Siete l’amore”, la reazione gioiosa di mamma Marina Di Guardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Oltre alla family, tanti altri volti noti hanno fatto le congratulazioni alla neo mamma e al neo papà. Costanza Caracciolo, Ivana Mrazova, Beatrice ed Eleonora Valli sono state le prime a scrivere messaggi tripudianti a Francesca.

Francesca, a differenza di Chiara e Valentina, non ha intrapreso la carriera da influencer. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, si è iscritta all’Università a Milano. Qui ha conseguito la laurea magistrale in odontoiatria e Protesi Dentale dopo la quale ha decido di andare a lavorare nello studio dentistico del padre.

Chiara Ferragni sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo

Periodo di importanti annunci in casa Ferragni. Nei giorni scorsi Amadeus, con oltre otto mesi di anticipo, ha ufficializzato che Chiara Ferragni lo affiancherà nel corso della prima e dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023. Già in passato l’influencer cremonese era stata corteggiata dall’evento musicale, rispondendo però ‘no grazie’. Quest’anno è invece arrivata una offerta a cui, a quanto pare, è stato impossibile dire di no. ‘Ama’ ha messo così a segno un altro colpaccio, lasciando presagire di voler fare ‘fuoco e fiamme’ anche nel prossimo Festival.