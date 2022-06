Chiara Ferragni condurrà Sanremo 2023 accanto ad Amadeus, per due serate. Il direttore artistico ha fatto un annuncio nell’edizione delle 20 del Tg1 sul prossimo festival che condurrà, mesi e mesi prima della messa in onda. Eppure già si parla, e anche tanto – forse troppo? – di Sanremo 2023. Quello di Chiara Ferragni è forse uno dei pochi nomi che giustifica un annuncio a distanza di tanto tempo dall’evento sanremese, di cui di solito si inizia a parlare, in modo concreto, nei mesi di fine anno. Non quest’anno, visto che Amadeus è già certo di dover curare anche il prossimo festival di Sanremo e così si è messo subito al lavoro.

Proprio questo ha spiegato nel corso del Tg1 stasera, spiegando di avere un annuncio per le serate della 73esima edizione di Sanremo. Si parla di febbraio 2023, per essere più precisi andrà in onda dal 7 all’11 febbraio, e sebbene manchi ancora tanto tempo si sa già il nome di una delle co-conduttrici. Amadeus non ci ha girato tanto intorno, non ha dato indizi né fatto giochetti per tenere il pubblico col fiato sospeso. Si è limitato a dire di poter già confermare uno dei nomi che lo affiancheranno e poi lo ha fatto.

Chiara Ferragni sarà la conduttrice di Sanremo 2023 per due delle cinque serate, come già anticipato. Queste le parole di Amadeus: “Apre e chiude il festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni”. Dunque Chiara sarà sul palco dell’Ariston la prima serata del 7 febbraio e poi l’ultima, nella finale dell’11 febbraio. Il direttore artistico ha già anticipato che Chiara regalerà sorprese e preparerà belle cose per il pubblico di Sanremo.

Tanti la volevano sul palco dell’Ariston da anni e anni, Amadeus è riuscito a convincerla. Chiara Ferragni a Sanremo 2023 è una notizia che ha colto tutti di sorpresa, e forse per questo Amadeus ha scelto di svelare la sua presenza già oggi. Ha giocato di anticipo e ha evitato così che ci fossero i soliti rumors, le solite indiscrezioni che avrebbero rovinato l’effetto sorpresa. Stavolta lo scoop è tutto suo!

Chiara ha subito commentato sui social, pubblicando una foto con Amadeus: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”. Anche Fedez è molto emozionato, ha ripreso la moglie durante l’annuncio al Tg1 ma giocando con un filtro su Instragram. “Congratulazioni all’amore mio”, le ha detto però in un video successivo. Chiara ha risposto così: “Mi tremano le mani, ragazzi!”.