Raimondo Todaro e Francesca Tocca al capolinea: annuncio sui social

Ora è ufficiale: il coreografo ed ex professore di Amici di Maria de Filippi, Raimondo Todaro e la ballerina ed ex professionista del talent show Francesca Tocca si sono separati. La loro storia d’amore finisce qui, con un annuncio sui loro profili Instagram in cui comunicano la decisione di separarsi.

C’era aria di tempesta da tempo e se ne erano accorti tutti: Francesca Tocca aveva fatto sparire dai social ogni foto insieme al marito Raimondo, insieme non si mostravano più. Persino in occasione del trentottesimo compleanno di Todaro il 19 Gennaio, la Tocca è rimasta in silenzio, alimentando i rumor sulla loro separazione. Pochi minuti fa, il coreografo e la ballerina hanno pubblicato su Instagram un annuncio identico, confermando ai loro fan la fine della loro storia d’amore.

Todaro e Tocca: ”Abbiamo dato tutti noi stessi”

L’ex professore e la ballerina professionista di Amici erano legati da undici anni. Dal loro amore è nata Jasmine, di quasi 12 anni. Il loro matrimonio aveva già avuto un momento di crisi nel 2020, che i due avevano raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. La separazione era stata temporanea, durante la quale si dice che Francesca abbia frequentato il ballerino di Amici, Valentin Dimitru. Le loro famiglie avevano sofferto molto per questo allontanamento, tanto che Raimondo andava sempre a pranzo dalla suocera. Questa prima profonda separazione era durata due anni in cui i due avevano smesso di parlarsi, ma tra il 2022 e il 2023 la crisi era rientrata e sembrava che il loro amore non potesse venir più scalfito.

Questa volta sembra invece che siamo arrivati proprio al capolinea. Non più un rumor, non più una serie di indiscrezioni e retroscena: Raimondo e Francesca hanno deciso di prendere strade diverse e proseguire le loro vite separatamente. Nel loro annuncio non spiegano le motivazioni su questa fine, che immaginiamo verranno raccontate in qualche salotto televisivo. Quello che però hanno tenuto a far sapere ai loro fan è che tra loro ci sarà sempre del rispetto, in nome della famiglia che hanno formato insieme. Ci hanno provato a far funzionare le cose, hanno dato tutto nel loro matrimonio, ma non è stato abbastanza. Dopotutto, un vaso rotto lo si può incollare quante volte si vuole ma le crepe resteranno sempre. Ecco cosa hanno detto.