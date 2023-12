Verissimo, Tocca e Todaro: crisi e altri amori, tutta la verità

Oggi, 3 dicembre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio diversi ospiti, tra cui Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Anna Tatangelo, Mietta, Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea. Insomma, una puntata veramente ricca, che è iniziata con un’intervista ad una coppia piena di alti e bassi, ovvero quella formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I due volti di Amici si sono raccontati nel programma, ripercorrendo la loro storia dagli inizi, fino ad arrivare alla forte crisi vissuta alcuni anni fa.

Francesca e Raimondo hanno raccontato di essersi conosciuti da giovanissimi, iniziando un rapporto prettamente lavorativo. Ai tempi, infatti, Todaro era fidanzato e con Francesca erano semplicemente partner di ballo. Dopodiché, qualcosa è cambiato e, improvvisamente, l’ex ballerino di Ballando con le stelle le ha confessato di essersi innamorato di lei. Da lì, è iniziata la loro lunga storia d’amore, culminata nel 2013 con la nascita della figlia Jasmine e nel 2014 con il matrimonio.

Dopo qualche anno, però, la coppia è entrata in una forte crisi. I due hanno raccontato che erano arrivati a non comunicare più, convivendo quasi come due coinquilini. “Non c’è stato un vero e grosso problema. Piano piano, tante piccole cose hanno iniziato a cambiare”, ha detto Tocca. “Noi ci siamo amati veramente tantissimo, ma non ci parlavamo più”, ha detto Todaro. Per questo, hanno deciso di separarsi. Una separazione che è durata due anni e durante la quale entrambi hanno avuto altre relazioni.

Com’è noto, nel 2020, Francesca Tocca iniziò una storia con l’allievo di Amici, Valentin Dumitru. “Io ho proprio voluto vivermi quello che volevo fare. In quel momento sentivo di fare quello e ho ascoltato il mio cuore. E lo rifarei, perché in quel momento era giusto così”, ha confessato Francesca. Allo stesso modo, anche Todaro ha avuto le sue avventure. Tuttavia, il pensiero tornava sempre alla sua ex moglie, tanto che anche le donne con le quali si frequentava notavano quanto fosse ancora innamorato della ballerina.

Dopodiché, durante il Covid, i due hanno deciso pian piano di riprovarci. “Quando ci siamo rimessi insieme, non mi amava come mi amava prima, però ho detto magari piano piano la faccio rinnamorare”, ha raccontato Todaro. E così è stato, dato che la ballerina, con il tempo, ha ritrovato l’amore per il marito e sono riusciti a ricostruire la loro famiglia. Da allora, infatti, le cose tra di loro sono ampiamente migliorate.

“Quest’estate, per una volta che abbiamo litigato”, ha scherzato Francesca, facendo riferimento ai gossip usciti la scorsa estate su una lite avuta in vacanza. Tuttavia, Todaro ha ribattuto dicendo che le discussioni sono necessarie in una relazione e che ad oggi sono più felici di prima.