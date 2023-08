Todaro e Francesca Tocca “si sono lasciati: lei muta, lui in Sicilia”

Sussurri e retroscena. Pare che la coppia formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca stia attraversando un momento assai delicato. Addirittura c’è chi assicura che la relazione sia di nuovo giunta su un binario morto. Nelle scorse ore, la gossippara Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una gola profonda che ha raccontato che i due danzatori non fanno più coppia. “Confermo, si sono lasciati. Sono rientrati separatamente dalla Sardegna. Lei muta, lui scappato in Sicilia”, ha narrato la fonte della Marzano, non disdegnando nemmeno commenti velenosi in cui ha detto che non ci sarebbe da stupirsi se a breve tornassero a mostrarsi affiatati.

La testimonianza sulla lite in Sardegna

Qualcosa di delicato pare però che sia accaduto nella coppia. La scorsa settimana, sempre una fonte anonima, ha raccontato dei dettagli relativi a una presunta lite tra Tocca e Todaro. Una persona, che ha assicurato di essere una testimone diretta di ciò che è avvenuto, ha riferito che i due ballerini e volti di Amici stavano cenando in Sardegna con degli amici, a Villasimius, precisamente nel ristorante Il Ranch.

Ad un certo punto gli animi al tavolo si sono accesi. E non è finita qui, per la testimone ha raccontato che mentre se ne andava dal locale “ha trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada.”

La vicenda non è stata confermata dai diretti interessati, ma nemmeno smentita. Altro segnale che spinge a credere che la relazione non stia navigando in buone acque è quello che arriva dai social. Fino a un mese fa, prima che il gossip iniziasse a parlare di crisi, Todaro e Francesca si scambiavano cuoricini e dediche al miele sotto i rispettivi post Instagram. Negli ultimi giorni nessun gesto affettuoso.

Ed è anche assai sospetto il fatto che tra cotanto sussurrare, nessuno dei due abbia smentito alcunché, nemmeno indirettamente. Magari con una foto di coppia o con un cuoricino piazzato strategicamente sotto a uno scatto. Nulla di nulla, silenzio tombale. C’è dell’altro…

La curiosa coincidenza: Tocca e Valentin Dumitru, che succede?

Dopo il retroscena sulla presunta lite a Villasimius, è stato rimarcato un altro fatto alquanto curioso. Alcuni followers hanno notato che Francesca Tocca e Valentin Dumitru, ex allievo di Amici, hanno messo la stessa canzone nelle Stories a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Per chi non lo ricordasse o non lo sapesse, Dumitru è l’uomo con cui la ballerina ha avuto una love story dopo essersi lasciata con Todaro la prima volta. Ecco perché la questione della medesima canzone ha fatto rumore. Resta da capire se quella del brano sia stata una pura coincidenza oppure no. Chissà…