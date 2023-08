Todaro e Tocca: “Lite, lei se ne è andata al buio in strada a piedi”

Pare proprio che l’estate 2023 abbia portato nuovamente bufera tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. A quanto pare la coppia di ballerini potrebbe essere (di nuovo) sull’orlo della rottura. Ad avvalorare l’ipotesi sono comparsi alcuni indizi social tra cui anche una story Instagram di lei molto sospetta. La ballerina di Amici ha lasciato intendere ai suoi followers che le cose con il marito non procedano affatto bene. In passato i due avevano già avuto dei seri problemi di coppia che li avevano portati ad allontanarsi, ma ora sembrano essere in procinto di vivere un’ennesima crisi.

Todaro e Francesca Tocca in crisi? L’indizio social

Solo qualche settimana fa Raimondo Todaro aveva condiviso sul suo profilo Instagram una dolce dedica per la moglie in occasione del suo compleanno. Ora, a distanza di pochissimo tempo, sembra essere tutto cambiato. Ovviamente al momento si tratta solamente di voci e il condizionale in questi casi è obbligatorio ma le parole pubblicate dalla moglie del ballerino su Instagram sembrano proprio lanciare un messaggio molto chiaro, lasciando intendere che le cose non procedano affatto per il verso giusto con il marito.

Francesca Tocca ha infatti condiviso sul suo profilo uno scatto che ritrae una pagina di un libro, “Il quadro mai dipinto” di Massimo Bisotti, con alcune frasi evidenziate. “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall’altra ci annienta”. Ovviamente tutti hanno interpretato quelle parole come una frecciatina nei confronti del marito e della crisi che la coppia ha già attraversato e poi superato in passato.

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione e che celano una grande amarezza di fondo: “È inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano, la gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che ormai è svanito nel tempo”.

La lite a Villasimius

Ad aggiungere un tassello a questa storia è stata Deianira Marzano. Poco fa l’esperta di gossip ha condiviso nel sue stories Instagram il messaggio di un utente che ha riportato quanto sembra essere successo ieri sera in quel di Villasimius tra Todaro e la moglie: “leri mi trovavo a Villassimius, precisamente nel ristorante Il Ranch. C’era Todaro con la Tocca che cenavano con amici. Proprio mentre andavo via ho notato che lei parlava animatamente con lui, ancora seduti nel tavolo.”

Proseguendo nel messaggio si legge: “Mentre andavamo via abbiamo trovato in strada la Tocca che camminava da sola in piena carreggiata. È andata via da sola, camminando al buio in mezzo alla strada.”

Al momento i diretti interessati non si sono ancora espressi sulla vicenda e chissà se decideranno di farlo nei prossimi giorni o se la presunta crisi si risolverà in un fuoco di paglia.

La vecchia crisi superata e la sbandata per Valentin Dumitru

L’unione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si può dire essere di lunga data. I due infatti hanno iniziato a frequentarsi nel lontano 2006, quando vinsero i Campionati italiani di danze latino-americano. Nel 2013 è nata la loro prima figlia Jasmine e nel 2014 è arrivato il tanto atteso matrimonio. Insomma una storia da favola e senza intoppi, almeno fino al 2020 quando i due sono stati protagonisti della prima forte crisi che, come anticipato, li ha anche portati all’allontanamento.

Lo scorso febbraio intatti era stato Nuovo Tv a lanciare lo scoop di un periodo difficile per la coppia: “Certe voci, che già giravano mesi fa, sono adesso decisamente insistenti. In molti sono convinti che il ballerino stia affrontando una nuova crisi sentimentale con la moglie“. La crisi più chiacchierata però è stata quella del 2020: mentre Raimondo era impegnato a Ballando con le stelle, la ballerina si era presa una bella sbandata per Valentin Dumitru, allievo di latino di quella stagione di Amici.

Tra i due vi fu subito una grande complicità che, qualche mese dopo la fine della scuola, portò alla pubblicazione dei primi scatti della coppia su Instagram. La loro storia però durò poco soprattutto per volontà del ragazzo che, a quanto pare, non se la sentiva di portare avanti quella storia.

In quei mesi anche Todaro venne fotografato con una presunta nuova fidanzata anche se subito dopo il coach di Amici intervenne a smentire questi gossip in un’intervista, spiegando come la fine del suo matrimonio fosse dovuta a motivazioni diverse dai tradimenti, facendo intendere che la storia di Francesca Tocca con Valentin era iniziata dopo la decisione di separarsi. In seguito poi Francesca e Raimondo si erano rimessi insieme anche se a quanto pare le cose non sono più tornate come prima.