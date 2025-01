Todaro compie 38 anni, Tocca s’è fatta viva? Reazione inesistente

Tempo di festeggiamenti per Raimondo Todaro che domenica 19 gennaio ha compiuto 38 anni. Il coreografo, per l’occasione, ha condiviso tra le sue storie Instagram i messaggi di auguri che gli hanno fatto diverse persone a lui care. Non pervenuta, invece, la moglie Francesca Tocca che continua a rimanere chiusa in un religioso silenzio dopo che si sono fatte tambureggianti le voci di una profonda crisi matrimoniale. Voci che, in qualche modo, ha contribuito lei stessa ad alimentare quando pochi giorni fa ha fatto piazza pulita dal suo profilo Instagram delle foto con il marito. Dunque nemmeno nel giorno del compleanno è giunto un gesto distensivo o un cenno benaugurante per il futuro della relazione che sembra che stia attraversando un periodo burrascoso.

Sono ormai settimane che i due coniugi (o forse già ex?) non si mostrano assieme. Si sussurra che non abbiamo trascorso uniti nemmeno le vacanze di Natale. Indiscrezioni relative a una crisi intensa si susseguono da giorni. Nessune dei due le ha confermate, ma nemmeno smentite. Pare che la faccenda sia alquanto spinosa. Chi si aspettava che per il compleanno dell’ex prof di Amici di Maria De Filippi la moglie avesse una reazione positiva è rimasto deluso. Nessun tipo, almeno a livello pubblico, di reazione. Solamente un assordante silenzio tombale.

Todaro e Tocca si sono messi assieme quando lui aveva 18 anni e lei 16. Nel 2013 hanno accolto la figlia Jasmine. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi, nel 2020, la rottura. Per mesi i due si sono lasciati, vivendo anche relazioni con altre persone. Ma l’amore tra di loro non si era del tutto spento. E infatti il matrimonio è poi decollato nuovamente.

Ora tutto fa pensare che la situazione coniugale sia precipitata un’altra volta. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che il periodo sia delicato. Non chiaro invece se già è stato consumato uno strappo definitivo oppure se ci sia in corso un allontanamento che però potrebbe essere ricucito con il tempo. Per il momento i due danzatori preferiscono tenere le bocche ben cucite e affrontare i problemi in modo strettamente privato.