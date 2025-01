Francesca Tocca, finita con Todaro? Lei batte un colpo (amaro)

Si fanno sempre più tambureggianti le voci che riferiscono di una profonda crisi matrimoniale tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ad alimentarle è stata la stessa ballerina attraverso alcuni gesti social assai eloquenti. Giorni fa aveva levato il “segui” al marito (poi lo ha rimesso). Ora, dal profilo Instagram della donna sono sparite tutte le foto di coppia con il coreografo. Mosse che pare che possano essere lette solamente nel contesto di forti problemi coniugali. Todaro, da quando la cronaca rosa del Bel Paese ha cominciato a parlare di crisi, si è chiuso in un silenzio tombale, preferendo non spiaccicare una parola. Medesimo atteggiamento tenuto dalla moglie fino a poche ore fa, quando, attraverso una storia Instagram, sembra aver voluto battere un colpo su quanto sta vivendo.

“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile”. Così Francesca Tocca ritraendo il proprio volto in primo piano. Un’esternazione amara che pare essere rivolta al marito oppure già ex, come qualcuno malignamente sostiene. A spingere a pensare che qualcosa nella relazione si sia rotto è anche il fatto che da settimane i due coniugi pare che conducano vite separate. Non appaiono assieme da molto tempo. Colpisce soprattutto che durante le feste natalizie non si siano mai mostrati uniti, nemmeno con la loro figlia, la piccola Jasmine.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, la prima rottura

Tocca e Todaro sono stati investiti da una crisi anche in passato. A fine 2023 ne avevano parlato a Verissimo con Silvia Toffanin. In particolare, i due raccontarono di essersi lasciati e, nel frattempo, di aver avuto altre frequentazioni. I motivi dietro alla rottura furono nella mancanza di dialogo venutasi a creare piano piano. A riunirli fu l’operazione d’urgenza a cui il coreografo dovette sottoporsi. Era da un anno che il matrimonio era terminato quando Todaro si sentì male. Francesca gli stette vicina e da quel momento iniziarono a ricucire. Rimisero in piedi le nozze. Tutto sembrava andare a gonfie vele. A quanto pare invece, negli ultimi mesi, qualcosa si è rotto. Da capire se, stavolta, c’è spazio per una ‘riparazione’ o meno.