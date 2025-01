Viola come il mare, Can Yaman via: i motivi, finita male con Chillemi

Pochi giorni fa Dagospia ha dato una notizia piuttosto clamorosa per coloro che si sono appassionati alla serie tv di Canale 5 Viola come il mare, sostenendo che nella terza stagione non ci sarà Can Yaman. Ora arriva un retroscena altrettanto clamoroso sui motivi che avrebbero spinto il divo turco ad abbandonare il progetto (il condizionale è d’obbligo visto che la news non ha trovato al momento né conferme né smentite ufficiali). Il settimanale Nuovo Tv afferma che dietro alla scelta di Yaman di lasciare il set ci sarebbe un rapporto totalmente deteriorato con Francesca Chillemi, l’altra protagonista della fiction.

“Nessuno vuole confermarlo, ma la sensazione è che la complicità tra l’attore turco e la Miss Italia 2003 abbia qualcosa a che fare con la decisione di Can Yaman di lasciare il cast della fiction di Canale 5″, si legge su Nuovo TV. La causa che avrebbe portato il turco a staccare la spina, sempre seguendo ciò che è stato scritto nell’articolo uscito sul magazine, sarebbe relativa al fatto che lui “sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento di Francesca, che non avrebbe lasciato Stefano Rosso per vivere alla luce del sole la relazione con lui. Salvo poi separarsi dall’imprenditore veneto per frequentare Eugenio Grimaldi, rampollo della celebre famiglia di armatori e oggi suo nuovo compagno”.

Cosa è successo tra Francesca Chillemi e Can Yaman: dalla stima al gelo siderale

La faccenda è da prendere con le pinze visto che sui punti cruciali dell’intera vicenda non sono mai arrivate conferme. Opportuno però riavvolgere rapidamente il nastro della storia. Quando Can Yaman e Chillemi hanno iniziato a recitare nella fiction, esplose un gossip roventissimo. A farlo deflagrare fu Chi Magazine che pubblicò degli scatti in cui si vedeva l’attore turco uscire da un palazzo la mattina presto, lo stesso edificio da cui uscì fuori poco dopo la collega.

Si mormorò che i due interpreti avessero una tresca. All’epoca, però, almeno ufficialmente, lei era fidanzata con lo storico compagno Stefano Rosso con il quale ha avuto la figlia, Rania. Nessuno commentò l’accaduto, nemmeno per smentire. Quel che è certo, relazione clandestina o meno, è che tra Can e Francesca c’era per lo meno un gran feeling professionale. Poi, però, qualcosa pare essersi rotto, come testimoniato da una dichiarazione ruvidissima della star turca al termine della seconda stagione di Viola come il mare.

“Lui è stato stregato da Viola, non da me”, aveva spiegato a Vanity Fair l’ex Miss Italia, riferendosi al collega. Un’esternazione apparentemente innocua. Non per Yaman che su Instagram tuonò: “Non è vero, io non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse è il contrario”. Poco dopo l’attore chiuse il profilo. Il botta e risposta arrivò in modo totalmente inaspettato e fece trapelare che tra i due attori c’erano attriti non da poco. Si arriva ai giorni nostri, con l’indiscrezione che sostiene che il divo turco avrebbe deciso di abbandonare il suo impegno sul set per via dei rapporti deteriorati con Chillemi. Non resta che attendere conferme o smentite.