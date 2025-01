Viola come il mare 3, clamoroso: Can Yaman fuori, ora il sostituto

Fulmine a ciel sereno. Can Yaman avrebbe deciso di lasciare il progetto “Viola come il mare”, serie tv Mediaset in cui è protagonista principale assieme a Francesca Chillemi. Dagospia, attraverso un articolo firmato dall’esperto di retroscena del piccolo schermo Giuseppe Candela, riferisce che il divo turco non interpreterà più Francesco Demir nella terza stagione che verrà girata a breve. Candela parla di un problema non da poco per Mediaset che deve adesso trovare un sostituto da affiancare all’ex Miss Italia che nella fiction veste i panni di Viola Vitale. Non sono stati rivelati i motivi che avrebbero spinto Yaman a lasciare il set: Dagospia dà comunque la notizia per certa.

L’addio di Yaman alla serie tv, se confermato, ha del clamoroso. Inoltre è una bruttissima gatta da pelare per la produzione (la fiction è prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI) e per chi distribuisce il prodotto, ossia Mediaset. Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato con toni entusiastici lo scorso giugno, durante la presentazione dei palinsesti, la messa in cantiere della terza stagione la cui uscita è prevista nella seconda parte del 2025. “Viola come il mare” è una delle serie tv più amate del Biscione. Ha ottenuto numeri importanti anche in streaming. Resta da capire perché, sempre dando per buona la notizia rivelata da Dagospia, il divo turco ha fatto le valige.

Diciamolo chiaramente: la recitazione di Can Yaman è quella che è. Non è Robert De Niro, né, per prendere in considerazione talenti italiani, Toni Servillo. Il punto è che, nonostante non passerà alla storia per la sua bravura interpretativa, è un attore molto amato dal pubblico italiano per tutta una serie di motivi.

Tornando alle cause che potrebbero aver generato l’addio di Yaman, è forse opportuno rimarcare un fatto accaduto la scorsa primavera. Il turco, sui social, aveva attaccato la collega Chillemi con la quale, tra l’altro, si è sussurrato che abbia avuto una liaison in passato. Cosa accadde? L’ex Miss Italia in un’intervista disse che Can era stato stregato dal personaggio di Viola. Una dichiarazione all’apparenza innocua e tenera che però fece incavolare il turco. “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due (né Viola, né Chillemi che interpreta il personaggio ndr). Anzi, forse il contrario”, replicò allora Yaman che poi ha pure defollowato l’attrice siciliana su Instagram. Frizioni più che palesi.