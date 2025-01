Vieri, corna a Canalis: la reazione sbagliata della moglie di Bobo

Costanza Caracciolo non le manda a dire ad Elisabetta Canalis. Ospite nella puntata de La Volta Buona (Rai Uno) del 22 gennaio, l’ex velina di Striscia la Notizia ha naturalmente parlato anche del marito Christina ‘Bobo’ Vieri che, di recente, è tornato ad essere chiacchierato dal gossip in quanto la Canalis, ospite a Belve, ha dichiarato che con l’ex calciatore dell’Inter ha vissuto un amore dai contorni “tossici“, oltre ad aver sostenuto di essere stata tradita, di aver avuto con lui furibonde liti e di essere rimasta traumatizzata dalla relazione. Insomma, non ha parlato dell’ex un granché bene, per usare un eufemismo.

“Bobo – ha spiegato Costanza Caracciolo a Caterina Balivo – è sempre un argomento interessante di cui parlare, se esce una parte di lui che non riconosco, mi dà fastidio…il passato è il passato. Io gelosa del suo passato? Sarei stupida ad esserlo, però penso che si potrebbe a volte glissare sulle risposte, non fare per forza il nome di Bobo Vieri”. Il nome di Elisabetta Canalis non è stato fatto esplicitamente, ma non ci vuole un genio per capire che la Caracciolo abbia quasi certamente avuto in mente quanto raccontato dalla showgirl sarda a Belve quando si è avventurata nel discorso fatto a La volta buona. Discorso non del tutto convincete…

Perché non convincente? Perché, da che mondo è mondo, se si è dei personaggi noti, ci si becca croce e delizia della popolarità. Bisogna solo parlare bene degli ex fidanzati oppure glissare? E perché mai? Dove sta scritto? Non per forza si deve dare un’immagine patinata di storie passate solamente perché fanno appunto parte del passato. Se davvero Vieri ha tradito e ha avuto atteggiamenti discutibili, non si capisce il motivo del perché si dovrebbe dire il contrario o non parlarne. Tra l’altro la Canalis, come da lei stesso specificato, ha parlato di un amore giovanile e acerbo. Le persone cambiano e senza dubbio ora Bobo, con Costanza, è il marito più amorevole e fedele del mondo. Buon per lei e bravo lui che è maturato.

Costanza, però, è bene che ricordi che ogni persona ha un proprio passato con cui convivere, bello o brutto che sia. Nascondere la polvere sotto al tappeto non è mai servito a nulla. E mai servirà. E diciamo di più: i personaggi orbitanti attorno al mondo dello spettacolo, coscientemente o incoscientemente, hanno sempre sfruttato il trampolino mediatico del gossip. Mica si può prendere solo il pro da determinate situazioni. Amen!