Striscia, Tapiro a Vieri: “Da Canalis ho preso sputi e una testata”

Lo scorso martedì, 3 dicembre, Elisabetta Canalis è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, dove si è lasciata andare a dichiarazioni piuttosto controverse. L’ex velina ha parlato delle sue relazioni passate, soffermandosi soprattutto sulla sua storia con Bobo Vieri, descrivendola come una relazione tossica che le ha lasciato cicatrici profonde nel tempo. Difatti, Canalis ha raccontato dei numerosi tradimenti di Vieri, i quali hanno scatenato spesso reazioni molto accese da parte sua, con liti furiose. Addirittura, in un’occasione è arrivata persino a graffiargli l’auto con la scritta “figlio di pu**ana”. A seguito di queste rivelazioni, Valerio Staffelli ha raggiunto Vieri per consegnargli il Tapiro d’Oro e cercare di scoprire di più su questa vicenda.

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda questa sera, lunedì 9 dicembre, Bobo Vieri, dopo aver ricevuto il suo dodicesimo Tapiro d’Oro, ha svelato a Valerio Staffelli nuovi retroscena inediti sulla sua relazione con Elisabetta Canalis, risalente agli inizi degli anni 2000. L’ex calciatore ha ricordato alcuni dei loro litigi più accesi, dicendo: “È vero che una volta da Elisabetta le ho prese: è entrata nel bar in cui ero con un amico, mi ha sputato e mi ha dato una testata”. “Meno male che ancora non faceva kick boxing”, ha poi aggiunto.

Vieri ha anche confermato il racconto della Canalis sull’episodio dell’auto graffiata, spiegando: “Anche la storia della scritta ‘figlio di…’ sulla macchina è vera. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla”. Insomma, l’ex calciatore ha confermato le dichiarazioni della showgirl e sembra non essersi offeso per le rivelazioni dell’ex fidanzata, probabilmente anche perché ormai si tratta di ricordi molto lontani.

Infine, Valerio Staffelli ha chiesto a Bobo Vieri un commento sui suoi ex compagni della BoboTV, nonché ex amici, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Al che, Vieri, ha risposto seccamente: “Lasciamo stare quei tre là…”. Infine, l’ex calciatore ha poi colto l’occasione per candidarsi scherzosamente alla conduzione del tg satirico di Canale 5, concludendo il servizio con una giusta dose di ironia.