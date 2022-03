Crac Isola, dramma Kledi, D’Alessio vs LDA: le 10 news della settimana

By

Georgette Polizzi più forte della sclerosi multipla: la stilista vicentina, ex volto di Temptation Island, è diventata mamma, dando alla luce la piccola Sole. Al settimo cielo anche il suo compagno Davide Tresse. Per la gravidanza, la donna ha dovuto affidarsi alla Pma, ossia la Procreazione medicalmente assistita.

Buona la prima per Ilary Blasi che lunedì 21 marzo ha esordito alla guida de L’Isola dei Famosi 2022, intercettando 3.2 milioni di utenti (23.2% di share). Risultati ben diversi per la seconda puntata in onda giovedì 24 marzo, in cui c’è stato un crac, vale a dire un drastico calo di ascolti, complice la partita della Nazionale trasmessa su Rai Uno.

Sempre restando sul fronte ascolti, il nuovo programma di Canale Cinque targato Maria De Filippi e condotto da Simone Ventura, Ultima Fermata, non è decollato: la prima puntata è stata una delusione.

Fedez, nel primo pomeriggio di giovedì 24 marzo, ha rotto il silenzio ed ha svelato da quale patologia è stato aggredito. Con un post Instagram ha spiegato di aver scoperto pochi giorni fa di aver contratto un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Drammatico annuncio anche da parte di Kledi Kadiu: l’ex star di Amici ha rivelato che il suo bimbo, nato ad agosto 2021, soffre di meningo-encefalite. Il piccolo, pochi giorni dopo il parto, ha trascorso un mese e mezzo in terapia intensiva. “Il percorso di ripresa sarà lungo e impegnativo“, ha sottolineato il danzatore.

Silvio Berlusconi padre per la sesta volta? L’indiscrezione ha cominciato a circolare nei giorni scorsi per poi essere smentita da Forza Italia che l’ha etichettata come fake news.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si starebbero frequentando da qualche mese: questo raccontano i ben informati, sostenendo che la storia sia cominciata prima che lei annunciasse la separazione da Tomaso Trussardi. Tradimento? Assolutamente no perché la conduttrice e il bergamasco, nonostante abbiano fatto sapere della rottura solo lo scorso gennaio, avrebbero vissuto per più di un anno da separati in casa.

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, è di nuovo caduta da cavallo e si è fratturata l’omero. Dopo l’incidente è stata operata con successo, come riportato dal marito.

Sinisa Mihajlovic costretto a fermarsi ancora una volta a causa della sua malattia, la leucemia, scoperta per la prima volta nel 2019. L’ex calciatore, oggi tecnico del Bologna, deve seguire una nuova terapia e per questo è costretto a stare lontano dai campi da calcio. Le ultime analisi dello sportivo, 53 anni, sono tutt’altro che positive e per questo motivo deve sottoporsi ad alcune cure specifiche.

Ad Amici, rimprovero durissimo di Rudy Zerbi ad LDA. Papà Gigi D’Alessio d’accordissimo col prof: “Bravo Rudi! Condivido tutto quello che hai detto! Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.