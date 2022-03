Sinisa Mihajlovic, la malattia è tornata: “Di nuovo in ospedale”

L’ex calciatore, oggi allenatore del Bologna, ha dato l’annuncio in conferenza stampa. “Dovrò fermarmi per un po’”, ha rivelato

Sinisa Mihajlovic costretto a fermarsi ancora una volta a causa della sua malattia, la leucemia, scoperta per la prima volta nel 2019. L’ex calciatore, oggi tecnico del Bologna, deve seguire una nuova terapia e per questo è costretto a stare lontano dai campi da calcio. Le ultime analisi dello sportivo, 53 anni, sono tutt’altro che positive e per questo motivo deve sottoporsi ad alcune cure specifiche.

In conferenza stampa Mihajlovic ha annunciato che la prossima settimana sarà ricoverato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Qui è seguito da ormai tre anni. Sinisa ha ammesso che nonostante i problemi di salute non smetterà di lavorare per i suoi giocatori: ha fatto allestire nella sua stanza tutto il necessario per poter continuare a darsi da fare come allenatore, seppur a distanza.

La malattia di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, che in passato si è sottoposto a ben tredici chemioterapie come rivelato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, ha poi ribadito ai giornalisti:

“Al contrario di due anni e mezzo fa, quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare, la situazione è diversa e spero i tempi siano brevi”

Nell’estate del 2019 l’allenatore aveva ammesso di avere la leucemia. Poi i cicli di chemio e il 29 ottobre il trapianto di midollo osseo che lo aveva portato a ristabilirsi in pieno. Sinisa Mihajlovic ha dovuto addirittura fronteggiare il Covid-19 nell’estate 2020.

Mihajlovic sarà ricoverato di nuovo nel reparto di terapie cellulari del Sant’Orsola, diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi.

Il silenzio delle figlie di Mihajlovic

Al momento nessun commento è arrivato da parte delle figlie di Sinisa – Victorija e Virginia Mihajlovic – viste qualche anno fa all’Isola dei Famosi e note sui social network in qualità di influencer. Le due hanno sempre supportato, pubblicamente e privatamente, l’adorato padre, al quale sono molto legate.

Lo scorso autunno Mihajlovic è diventato nonno per la prima volta: dall’amore tra Virginia e il difensore del Benevento Alessandro Vogliacco è nata la piccola Violante.

Dalla lunga relazione con Arianna, ex soubrette conosciuta nel 1995 e sposata solo dieci anni più tardi, Sinisa Mihajlovic ha avuto altri tre figli: Miroslav, Dushan e Nicholas. Mihajlovic è anche padre di Marko, avuto nei primi anni Novanta da una precedente relazione.