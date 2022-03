Georgette Polizzi è diventata mamma: nome, sesso e foto del bebè

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono diventati genitori: lungo la mattinata di lunedì 21 marzo 2022 la stilista ha annunciato di essere diventata mamma di una bimba. La figlia, nata alle 8.50, è stata chiamata Sole. A poche ore dal parto l’ex volto di Temptation Island ha dato la lieta notizia sui suoi profili social, mostrando la piccina stretta a sé, nel letto dell’ospedale, assieme al marito. Il percorso per diventare madre non è stato una passeggiata per la vicentina che ha dovuto affidarsi alla Pma, ossia la Procreazione medicalmente assistita. Un cammino durissimo per chi soffre della malattia da cui è stata colpita la veneta (nel 2018 ha scoperto di avere la sclerosi multipla),) che, però, oggi sorride in modo radioso.

“21 marzo, primo giorno dì primavera: ore 8:50, il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano dì gioia”. Così Georgette Polizzi su Instagram a commento di un paio di scatti in cui ha mostrato la sua piccina. Immediata la reazione di migliaia di fan, che hanno piazzato like e commenti a iosa sotto al post. Diversi anche i volti noti che si sono congratulati con la neomamma, tra i quali Sabrina Ghio, Teresa Langella, Alice Basso, Jonathan Kashanian, Angelo Sanzio e Irene Capuano.

Georgette Polizzi e il faticoso percorso per diventare madre

In una lunga intervista rilasciata al magazine Oggi nei mesi scorsi, la Polizzi ha raccontato minuziosamente gli step che ha dovuto effettuare per iniziare la dolce attesa. Un percorso pieno di difficoltà, sia fisiche sia psicologiche. In primis ha spiegato che la sua infertilità non era dovuta alla sclerosi multipla ma ad un intervento del passato. Poi è giunta la tremenda notizia della sclerosi e le cure con i farmaci, uno dei quali non era compatibile con la dolce attesa.

“Quindi ho dovuto sospenderlo e aspettare un anno. Poi ho intrapreso una terapia a base di interferone che mi ha demolito”, aggiungeva la 39enne veneta al settimanale diretto da Carlo Verdelli. Georgette, però, non si è lasciata abbattere e anzi ha lottato anima e corpo, portando a termine la gravidanza con il sorriso e la fermezza di chi non teme di affrontare le sfide più difficili. Nelle scorse ore la ricompensa più preziosa dopo tanti sforzi: Sole è venuta alla luce, mamma Polizzi e papà Tresse sono al settimo cielo.